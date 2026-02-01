Slušaj vest

Nova dokumenta o Džefriju Epstajnu otvorila su novu Pandorinu kutiju. Objavilo ih je pre nekoliko dana Ministarstvo pravde SAD, a na tim papirima pominje se ime Marle Mejpls, bivše supruge DonaldaTrampa, među brojnim poznatim ličnostima.

Džefri Epstajn tako u jednom mejlu navodi da je prijatelj Marle Mejpls, koji je bio prijatelj i sa Donaldom Trampom, ukrao bivšoj supruzi američkog predsednika cipele sa štiklom zbog fetiša na stopala.

profimedia0365623308.jpg
Foto: Profimedia

Epstajn je to napisao u i-mejlu koji je poslao poznatom autoru Dipaku Čopri, 2016. godine, pa mu je otkrio da ima "priču o njenom prijatelju koji je uhvaćen tokom seksa sa njenim cipelama".

Kako je dodao, taj prijatelj je napravio rupu na zadnjoj strani obuće i "uradio to", piše TMZ.

donald-trampmarla-mejpls.jpg
Foto: Profimedia

Epstajn je pisao i o tome kako je izgubio opkladu od Trampa dok je Marla bila trudna, 1993. godine, pa je morao da mu da dug od 10.000 dolara - što je platio kamionom dečje hrane.

Tramp i Marla Mejpls razveli su se 1997, a on je naredne godine počeo vezu sa sadašnjom suprugom, Melanijom Tramp, koja se takođe pominje u dokumentima o Epstajnu.

Džefri Epstajn
Džefri Epstajn Foto: HONS/U.S. Department of Justice

A na pitanje da li poseduje snimak fetiš odnosa, Epstiaj je negativno odgovorio.

Zna se ko je prijatelj sa fetišom

Epstajnove tvrdnje se podudaraju sa incidentom iz 1992. godine. Marlin tadašnji PR menadžer Čak Džouns osuđen je zbog provale i krađe nakon što je u njegovoj kancelariji pronađeno više 70 pari njenih cipela. Na sudu je priznao da je imao "seksualni odnos" sa njenom obućom, a policija ga je uhvatila pomoću skrivene kamere koju je Donald Tramp postavio u Marlin ormar.

Marla Mejpls
Ovako danas izgleda Marla Mejpls Foto: Michele Eve Sandberg/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marla Mejpls je još devedesetih upozoravala Trampa da je Epstajn "čudan" i da nešto sa njim "nije u redu". Savetovala mu je da se distancira od njega, ali je Epstajn uprkos tome bio na njihovom venčanju 1993. godine. Bivši par ima ćerku Tifani Tramp.

Marla je jednom prilikom putovala sa Trampom i Tifani avionom Džefrija Epstajna.

(Kurir.rs/ Blic žena)

