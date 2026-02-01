Slušaj vest

Bruklin Bekam (26) je pre nekoliko dana podigao veliku prašinu na društvenim mrežama, objavivši iskrenu poruku kojom se otvoreno distancirao od svojih roditelja, nakon godinu dana niza nesuglasica u porodici. Iako je u objavi naglasio da on i supruga Nikola Pelc (31) žele da svoj privatni život žive u miru, njihove poslednje Instagram objave pokazale su da porodičnu dramu ipak dodatno "hrane“ javno.

Naime, fotografije s njihovog luksuznog odmora u Malibuu ovih dana mnoge su podsetile na objave njegovih roditelja, Viktorije i Dejvida. Od restoranskih selfija do gotovo identičnih odevnih kombinacija i čak Bruklinove ljubavi prema baštovanstvu, tragovi "Bekam stila“ su očiti.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Romantična večera u restoranu

Nakon Instagram "bombe“, Bruklin i Nikola su pobegli u luksuzni hotel "San Ysidro Ranch" u Montesitu, omiljeno odredište princa Harija i Megan Markl. Odande su podelili trenutke romantičnog bega sa svojih 20 miliona pratilaca, a jedna od fotografija prikazuje Bruklina kako ljubi Nikolu tokom večere, što neodoljivo podseća na 2019, kada je Dejvid grlio i ljubio Viktoriju na sličan način, uz gotovo identičan izraz lica.

U galeriji pogledajte kako su se Bekamovi provodili u Parizu dok im sin uživa sa supruom na luksuznom odmoru:

Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BEST IMAGE / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vinski rituali

Na drugoj fotografiji Bruklin uživa u čaši crnog vina, što je takođe tipična navika njegovog oca, koji je poznat po sklonosti skupocenim vinima poput Chateau Margaux. Na odmoru u Malibuu Bruklin je čak pokazao redak i istorijski 1831. Château d’Yquem, čija je prosečna cena oko 16.687 funti po flaši.

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam
Dejvid Bekam i Viktorija Bekam proslavljaju Božić Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Na odmoru je Nikola zablistala u crnoj halter-neck haljini koja ne bi izgledala neprirodno ni na Viktoriji, poznatoj po svojim klasičnim crnim krojevima. I dok su fotografije, prema mišljenju pojedinih pratilaca, očito inspirisane Instagram objavama bračnog para Bekam, Bruklin i Nikola nastavljaju da uživaju u luksuznom životu ne osvrćući se na komentare javnosti.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc na večeri.jpg
Rebeka Lus otkrila nove detalje navodne afere sa Bekamom.jpg
profimedia0681616240.jpg
Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice

