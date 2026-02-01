Slušaj vest

68. dodela Gremi nagrada okupiće najveće muzičke zvezde današnjice, ali i nova imena koja tek osvajaju svetsku scenu. Od Džastina Bibera do Lejdi Gage publiku očekuju nastupi koji bi, kako najavljuju producenti, mogli „da sruše internet“. Ceremonija će se emitovati uživo 1. februara u 20 časova po istočnom vremenu (ET) na CBS-u, a osim prestižnih nagrada, gledaoci će uživati i u nizu nezaboravnih muzičkih momenata.

Povratnici na Gremi scenu i nova iznenađenja

Među izvođačima koji se ove godine vraćaju u centar pažnje nalazi se Sabrina Karpenter, koja nastupa drugu godinu zaredom. Džastin Biber se, s druge strane, vraća na Gremi binu prvi put od aprila 2022. godine.

Jedan od producenata ceremonije, Džesi Kolins, u razgovoru za PEOPLE nagovestio je spektakl:

„Postoji nekoliko ljudi za koje smo odmah znali da će, čim kroče na scenu, taj trenutak postati viralan. Zaista se radujemo tome da ‘razbijemo internet’.“

Ko nastupa na Gremijima 2026?

Pre glavne televizijske ceremonije, održaće se Premiere Ceremony, koju će voditi Daren Kris. On će tom prilikom i nastupiti zajedno sa svojom koleginicom iz mjuzikla Maybe Happy Ending, Helen J Šen.

Otvaranje pre-showa obeležiće zajednički nastup: Grejs Poter, Israel Haugton, Lila Ike, Megi Rose, Trobone Šorti,

Glavna ceremonija: Velike zvezde i povratak Bibera

Džastin Biber će izvesti pesmu na Gremijima prvi put posle četiri godine. Ove godine nominovan je u četiri kategorije, uključujući i Album godine.

Sabrina Karpenter će izvesti numere sa svog albuma iz 2026. godine, Man’s Best Friend.

Među ostalim izvođačima tokom večeri biće: Farel Vilijams, Lejdi Gaga koja je ove godine osvojila čak sedam nominacija...

In Memoriam i posebne počasti

Tokom tradicionalnog In Memoriam dela, u čast muzičara koji su preminuli tokom prethodne godine, nastupiće: Reba MekEntire,Brendi Klark, Lukas Nelson

Biće održane i posebne muzičke posvete umetnicima koji su preminuli 2025. godine.

Post Malone predvodiće omaž legendarnom Oziju Ozbornu koji je preminuo u julu 2025.



