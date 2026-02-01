Slušaj vest

Glumica Petsi Kensit iznela je do sada nepoznate detalje o tajnoj aferi sa legendarnim glumcem Terensom Stampom, koja se dogodila početkom devedesetih, kada je ona imala samo 23 godine, a on čak 30 godina više.

Danas 57-godišnja glumica tvrdi da je njihova veza bila skrivena od javnosti, ali duboko emotivna.

Patsi Kensit Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ljubav rođena na filmu, zapečaćena u Madridu

Romansa je započela ranih 1990-ih, tokom snimanja kriminalističkog trilera Prince of Shadows, koji je realizovan u Madridu. Patsi i Terens su se, prema njenim rečima, prvi put upoznali na večeri u Čelsiju, zahvaljujući zajedničkom prijatelju.

Nedugo zatim, Patsi je dobila ulogu Rebeke u španskom filmu i lično predložila Terensa Stampa za glavnu mušku ulogu Darmana – čime su se ponovo našli zajedno, ovoga puta na filmskom setu.

Terens Stamp u filmu Poslednje noć u Sohou Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

„Bio je savršeni džentlmen“

Govoreći za The Sun, Patsi je njihovu vezu opisala snažnim i emotivnim rečima:

„Bili smo tragični, sudbinski ljubavnici. Bio je potpuni džentlmen.

Iako je među nama postojala velika razlika u godinama, imali smo snažnu povezanost. Bio je neverovatan i velikodušan ljubavnik.“

Nakon završetka snimanja, nastavili su da se viđaju u Londonu, a Patsi je često dolazila u njegov stan u Pikadiliju.

„Izgubljenih nekoliko meseci mog života“

Osvrćući se na taj period, glumica priznaje da ga pamti s posebnom nežnošću, nazivajući ga:

„Izgubljenim, ali dragocenim mesecima mog života.“

Ipak, romansa nije potrajala. Kada je 1991. godine napustila Veliku Britaniju zbog snimanja filma Timebomb, veza se postepeno ugasila.

Kasnije je priznala da je ona donela odluku da sve prekine, dodajući iskreno:

„Bila sam mlada i glupa.“

Terens Stamp u filmu Poslednja noć u Sohou Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Terens Stamp, glumac nominovan za Oskara i nezaboravni negativac General Zod iz filmova Superman i Superman II, preminuo je u avgustu 2025. godine u Los Anđelesu, u 87. godini.

Njegova porodica je tada saopštila:

„Iza sebe je ostavio izuzetno bogat opus, kako kao glumac, tako i kao pisac, koji će nastaviti da inspiriše generacije.

Molimo za privatnost u ovom teškom trenutku.“