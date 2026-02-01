Slušaj vest

Pevači Čaka Kan, Šer, Vitni Hjuston, Fela Kuti, Pol Sajmon i Karlos Santana dobili su nagrade za životno delo na ceremoniji Special Merit Awards ceremonije Američke diskografske akademije, održane uoči glavne večeri Gremija.

Vidno emotivna, Čaka Kan se obratila publici snažnim rečima:

„Muzika je bila moja molitva, moje isceljenje, moja radost i moja istina. Kroz nju sam spasla sopstveni život.“

Pre uručenja nagrade, prikazan je kratak dokumentarni film o njenoj karijeri, koji je podsetio na njene najveće hitove — kako iz perioda sa bendom Rufus, tako i iz solo faze.

Foto: Recording Academy Grammy/youtube

U blistavoj haljini u nijansi morske zelene, zahvalila se brojnim saradnicima, uz dozu humora:

„Više od 50 godina imam blagoslov da hodam rame uz rame sa izuzetnim umetnicima, muzičarima, piscima, producentima i kreativcima i čudacima.“

Posthumne nagrade za Vitni Hjuston i Fela Kutija

Nagrade za životno delo Vitni Hjuston i Fela Kuti preuzeli su članovi porodica.

Vitni koja je preminula 2012. godine, dobila je emotivnu posvetu od svoje snaje i dugogodišnje menadžerke Pat Houston:

„Njen glas, taj glas! — ostaje večan. Njeno nasleđe živeće zauvek.“

Za nigerijsku Afrobeat legendu Fela Kutija, koji je preminuo 1997, nagradu su preuzela trojica njegove dece. On je predstavljen kao:

„producent, aranžer, politički radikal, buntovnik i otac afrobit muzike“.

Fela Kuti je prvi afrički muzičar koji je dobio ovu nagradu.

Njegov sin Femi Kuti rekao je:

„Hvala vam što ste našeg oca doveli ovde. Ovo je važno za nas, važno za Afriku, važno za svetski mir i borbu.“

Šer je nagradu prihvatila putem video poruke, a Santana je zahvalio u snimku koji je pročitao njegov sin. Karlos Santana se takođe obratio putem videa, nakon što je njegov sin Salvador preuzeo nagradu:

„Svet je toliko zaražen strahom da nam je muzika i poruka Santane potrebna da bismo doneli nadu, hrabrost i radost i izlečili svet.“

Kada je reč o nominacijama, Kendrik Lamar predvodi listu sa devet, a slede Lejdi Gaga i producenti Cirkut i Džek Antonof sa po sedam nominacija.

Od ove godine, uvedene su dve nove kategorije: Najbolji omot albuma i Najbolji tradicionalni kantri album.

Među nominovanima su i Bed Bani, Leon Tomas i Sabrina Karpenter koji su osvojili po šest nominacija, dok je nekoliko umetnika osvojilo pet, uključujući Doečiija, SZA, scenaristu i producenta Endrua Vata, Tyler, the Creator i Pusha T & Malice of Clipse.

Džastin Biber se vraća na scenu dodele nagrada prvi put posle četiri godine, a među ostalim izvođačima najavljeni su Sabrina Karpenter, Tajler, Kreator, Klips, Farel Vilijams i Bruno Mars.

(Kurir.rs/ABCNews)