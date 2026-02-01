Slušaj vest

Kontroverzna pevačica albanskog porekla Bibi Reksa pojavila se u Los Anđelesu uoči 68. dodele Gremi nagrada, privukavši svu pažnju na crvenom tepihu.

Ponosno je istakla raskošni dekolte i zavodljiv izgled, a njeno pojavljivanje izazvalo je pravu malu pometnju među fotografima, koji su je ispratili rafalima bliceva. Njene obline bile su u prvom planu, a nakon kritika koje je dobijala na račun kilaže sada još više ističe svoje telo upadljivim modnim kombinacijama.

Kako je izgledala Bibi Reksa pogledajte u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Bibi Reksa na ceremoniji uoči dodele Gremi nagrada 2026 Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia, Admedia Photo / SplashNews.com / Splash / Profimedia, CAROLINE BREHMAN / UPI / Profimedia

68. dodela Gremi nagrada okupiće najveće muzičke zvezde današnjice, ali i nova imena koja tek osvajaju svetsku scenu. Od Džastina Bibera do Lejdi Gage publiku očekuju nastupi koji bi, kako najavljuju producenti, mogli „da sruše internet“. Ceremonija će se emitovati uživo 1. februara u 20 časova po istočnom vremenu (ET) na CBS-u, a osim prestižnih nagrada, gledaoci će uživati i u nizu nezaboravnih muzičkih momenata.

Bibi Reksa razbesnela Srbije

Kontroverzna alabanska pevačica Bibi Reksa, u julu 2024. godine posetila je Kosovo i Metohiju. Ova pop pevačica nastupila je prve večeri "Sani Hil Festivala", koji se održava u južnoj srpskoj pokrajini.

Foto: printscreen/instagram/beberexha

Bleta Redža, kako joj je pravo ime iskoristila je priliku da poseti grob svog dede. Ona se fotografisala sa stanovnicima u gradu Debru (Severna Makedonija) i podelila snimke i fotografije na svom Instagram profilu.

- Posle 12 godina vratila sam se u tatin rodni grad Debru, u Severnoj Makedoniji. Ponovno povezivanje sa mojim korenima i porodicom bilo je duboko emotivno. Poseta grobu mog dede bila je posebno značajna, jer nisam mogla da prisustvujem njegovoj sahrani jer sam bila na turneji.

Porodica mi znači sve, a ova poseta me podsetila na važnost naših veza - napisala je pevačica u opisu objave,gde sedi na grobu svoga dede.

Međutim, ono što je privuklo pažnju javnosti je komentar koji je bio i više nego neprimeren, budući da je isticala pojam "Velike Albanije".

- Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Preševo, sve je to za mene moja Albanija - glasi komentar pevačice ispod njene objave.