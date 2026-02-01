Slušaj vest

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski i njegova verenica Kristen objavili su da će uskoro postati roditelji. Lepe vesti objavili su na društvenim mrežama.

Dilan i Kristen napravili su kolaž fotografija od snimka sa ultrazvuka i sa širokim osmehom na licu poručili da postaju roditelji. Uz objavu su stavili i srce plave boje što su mnogi protumačili kao da očekuju dečaka.

Podsetimo, proteklog leta par se verio tokom odmora na Kapriju. Amerikanac je u savršenom ambijentu italijanskog ostrvo Kapri zaprosio svoju izabranicu Kristen, koja je, sudeći po fotkama na Instagramu, bila van sebe od sreće kada je ugledala prsten.

Ovako je izgledala romantična veridba Dilana Osetkovskog:

Nakon sudbonosnog "da" njih dvoje su proslavili krsterenjem na jahti, a čestitali su im brojni pratioci na društvenim mrežama.

Osetkovski i atraktivna crnka su u dugogodišnjoj vezi,a ona je bila njegova najveća podrška tokom poslednjih šest godina života.