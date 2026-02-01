Slušaj vest

Bogata naslednica Paris Hilton bila je u centru pažnje uoči 68. dodele Gremi nagrada u Los Anđelesu.



Šezdeset osma po redu ceremonija Gremija biće održana 1. februara u Los Anđelesu, a već sada je jasno da će ona biti mnogo više od parade hitova, već ogledalo savremene Amerike i sveta koji je sluša.

Ceremonija je zakazana za 1. februar 2026. godine, u tradicionalnom domu Gremija, dvorani Crypto.com Arena u Los Anđelesu.

Na crvenom tepihu, Paris je otvoreno pokazala svoju ljubav prema suprugu Karteru Reumu – par nije štedeo osmehe i nežne gestove, a njihove simpatije prema jedno drugom očigledno su izazvale osmehe prisutnih i fotografa.

Kako je Paris Hilton izgledala na svečanosti uoči dedel Gremija:

Samouverena i elegantna, Paris je još jednom pokazala kako glamur i romansa mogu da se spoje na najvećim svetskim događajima.

Paris Hilton se 2021. godine zaklela se na većnu ljubav Karteru Reumu na gala ceremoniji koju je par organizovao na imanju mladinog dede. Malo nakon svadbe u javnost su isplivali detalji iz života supruga bogate naslednice.

Iako ona tvrdi da je savršen, Karter ima devetogodišnju ćerku koju još nije upoznao.

- Iako nemaju klasični odnos oca i kćeri, on nju izdržava od kad se rodila i nastaviće i dalje tako - rekao je Reumov zastupnik za "Page Six", koji je objavio ovu priču.

