Biti na vrhu muzičkih top-lista ne znači automatski i osvajanje Gremi nagrade. Mnoge legende i mega-zvezde nikada nisu kući odneli zlatni gramofon, uprkos svojim hitovima i ogromnom uspehu.

U susret 68. Gremi nagradama koje se dodelju u noći između nedelje i ponedeljka donosimo vam neverovatan spisak svetskih zvezda koje su ostale bez ove laskave nagrade.

Keti Peri je nominovana 13 puta, ali još nije pobedila. Snup Dog čak 20 puta, bez pobede. Blejk Šelton osvojio je brojne kauntri nagrade, ali mu je Gremi izmakao devet puta.

Šakira na dodeli Gremi nagrada 2026.

Rhe Beach Boys, The Who, Backstreet Boys i NSYNC takođe su ostali bez pobede, iako su imali višestruke nominacije.

Neke posthumne legende, poput Boba Marlija i Čaka Berija, nikada nisu osvojile takmičarski Gremi, ali su im dodeljene nagrade za životno delo.

I dok su neki izvođači poput Majli Sajrus konačno probili led 2024. godine, druge zvezde i dalje čekaju:

Lana Del Rej: 11 nominacija u 10 godina, bez pobede.

Niki Minaž: 12 nominacija, ali bez gramofona.

Avril Lavinje: 8 nominacija, bez pobede.

Tobi Kit: 7 nominacija, bez Gremija

Džoš Groban: 5 nominacija, uključujući „You Raise Me Up“, ali bez nagrade.

Tejlor Svift na dodeli Gremi nagrada 2025

Čak i kada su bili nominovani za album godine ili singlove koji su obeležili decenije, mnogi od ovih umetnika nisu uspeli da osvoje prestižnu nagradu, što pokazuje da Gremiji ne mere uvek popularnost ili uticaj u kulturi, već i političke i industrijske faktore.