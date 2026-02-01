Slušaj vest

Sedmostruki šampion sveta Formule 1 Luis Hamilton u vezi je sa američkom rijaliti zvezdom Kim Kardašijan, otkriva list "The Sun".

Naime, majka četvoro dece i svetski šampion uživali su u romantičnoj večeri i masaži za parove kao deo romantičnog vikenda prilikom svog odmora na selu. Kardašijan (45) je navodno doletela iz Los Anđelesa svojim privatnim avionom, kako bi provela veče sa britanskim herojem Formule 1, Hamiltonom (41). Stigla je sa gomilom prtljaga na svoj kratak boravak u ekskluzivnom Estel Manoru u Kotsvoldsu, sa tri telohranitelja koja su štitila par.

- Sve je izgledalo veoma romantično. Kim i Luis su koristili sve ponuđene sadržaje. Imala je dva telohranitelja sa sobom, a Luis je imao bliskog obezbeđenja, ali su oni ostali u pozadini. Zakazali su masažu za parove i niko nije mogao da ih uznemirava - rekao je izvor za medije.

Sedmostruki svetski šampion Luis poznaje Kim godinama i bio je blizak sa njenim bivšim suprugom, reperom Kanjeom Vestom.

Međutim, par nikada nije bio romantično povezan.

Kako otkriva izvor, Kim je stigla avionom, a nakon sat vremena, Luis je došao helikopterom. Navodno su delili sobu u glavnom delu kuće, koja se nalazi na 85 hektara zemlje.

Ni Kim ni Luis se nisu oglašavali ovim povodom. Par se odjavio oko 11 časova i otišao zajedno u dva automobila kojima je Kim odvezena sa aerodroma.