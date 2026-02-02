Slušaj vest

Gremi nagrade su sinoć u Los Anđelesu dodeljene najboljim muzičkim izvođačima današnjice, a odato je i priznanje legendama koje više nisu među nama. Pogledajte u čijim rukama su završile prestižne Gremi nagrade 2026:

Album godine: DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Snimak godine: Luther - Kendrick Lamar with SZA

Pesma godine: WILDFLOWER - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell,

Najbolji novi umetnik: Olivia Dean

Producent godine: Cirkut

Tekstopisac godine: Amy Allen

Najbolji pop solistički nastup: Messy - Lola Young

Najbolji nastup pop grupe: Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Najbolji pop album: MAYHEM - Lady Gaga

Najbolja pesma u kategoriji dens/elektornske muzike: End of Summer - Tame Impala

Najbolja pesma/dens, pop: Abracadabra - Lady Gaga

Najbolji album, dens muzika: EUSEXUA - FKA twigs

Najbolji remiks: Abracadabra (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Najbolji rok nastup: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Najbolji metal nastup: BIRDS - Turnstile

Najbolja rok pesma: As Alive as You Need Me to Be - Trent Reznor & Atticus Ross

Najbolji rok album: NEVER ENOUGH - Turnstile

Najbolji nastup, alternativna muzika: Alone - The Cure

Najbolji album, alternativna muzika: Songs of a Lost World - The Cure

Najbolji R&B nastup: Folded - Kehlani

Najbolji tradicionalni/ R&B nastup: VIBES DON'T LIE - Leon Thomas

Najbolja R&B pesma: Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson

Najbolji progresivni R&B album: BLOOM - Durand Bernarr

Najbolji R&B album: MUTT - Leon Thomas

Najbolji rep nastup: Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Najbolje melodično rep izvođenje: Luther - Kendrick Lamar with SZA

Najbolja rep pesma: tv off - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington

Najbolji rep album: GNX - Kendrick Lamar

Najbolji tradicionalni pop vokalni album: A Matter of Time - Laufey

Najbolji album muzičkog pozorišta: Buena Vista Social Club

Najbolje solo izvođenje, kantri muzika: Bad As I Used to Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton

Najbolje izvođenje, kantri grupa: Amen - Shaboozey & Jelly Roll

Najbolja kantri pesma: Bitin’ List - Tyler Childers,

Najbolji tradicionalni kantri album: Ain't in It for My Health - Zach Top

Najbolji savremeni kantri album: Beautifully Broken - Jelly Roll

Najbolje izvođenje, tradicionalni kantri, bluz i gospel: Beautiful Strangers - Mavis Staples

Najbolje izvođenje: Amerikana, u okviru žanra "Americana", koji kombinuje elemente folka, kantrija, bluza i roka: Godspeed - Mavis Staples

Najbolja pesma u ovoj kategoriji: Ancient Light - Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan & Sara Watkins

Najbolji album u ovoj kategoriji: Highway Prayers - Billy Strings

Najbolji tradicionalni bluz album: Ain’t Done with the Blues - Buddy Guy

Najbolji savremeni bluz album: Preacher Kids - Robert Randolph

Najbolji folk album: Wild and Clear and Blue - I'm With Her

Najbolji gospel album: Heart of Mine - Darrel Walls, PJ Morton

Nagrade za životno delo: Čaka Kan, Šer, Pol Sajmon, Karlos Santana i posthumno Vitni Hjuston.

