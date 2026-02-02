Ovo su dobitnici Gremi nagrada 2026: Od najbolje pesme do priznanja za životno delo, tu su Lejdi Gaga i Kendrik Lamar ali i Vitni Hjuston
Gremi nagrade su sinoć u Los Anđelesu dodeljene najboljim muzičkim izvođačima današnjice, a odato je i priznanje legendama koje više nisu među nama. Pogledajte u čijim rukama su završile prestižne Gremi nagrade 2026:
Album godine: DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Snimak godine: Luther - Kendrick Lamar with SZA
Pesma godine: WILDFLOWER - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell,
Najbolji novi umetnik: Olivia Dean
Producent godine: Cirkut
Tekstopisac godine: Amy Allen
Najbolji pop solistički nastup: Messy - Lola Young
Najbolji nastup pop grupe: Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
Najbolji pop album: MAYHEM - Lady Gaga
Najbolja pesma u kategoriji dens/elektornske muzike: End of Summer - Tame Impala
Najbolja pesma/dens, pop: Abracadabra - Lady Gaga
Najbolji album, dens muzika: EUSEXUA - FKA twigs
Najbolji remiks: Abracadabra (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Najbolji rok nastup: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Najbolji metal nastup: BIRDS - Turnstile
Najbolja rok pesma: As Alive as You Need Me to Be - Trent Reznor & Atticus Ross
Najbolji rok album: NEVER ENOUGH - Turnstile
Najbolji nastup, alternativna muzika: Alone - The Cure
Najbolji album, alternativna muzika: Songs of a Lost World - The Cure
Najbolji R&B nastup: Folded - Kehlani
Najbolji tradicionalni/ R&B nastup: VIBES DON'T LIE - Leon Thomas
Najbolja R&B pesma: Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson
Najbolji progresivni R&B album: BLOOM - Durand Bernarr
Najbolji R&B album: MUTT - Leon Thomas
Najbolji rep nastup: Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Najbolje melodično rep izvođenje: Luther - Kendrick Lamar with SZA
Najbolja rep pesma: tv off - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington
Najbolji rep album: GNX - Kendrick Lamar
Najbolji tradicionalni pop vokalni album: A Matter of Time - Laufey
Najbolji album muzičkog pozorišta: Buena Vista Social Club
Najbolje solo izvođenje, kantri muzika: Bad As I Used to Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton
Najbolje izvođenje, kantri grupa: Amen - Shaboozey & Jelly Roll
Najbolja kantri pesma: Bitin’ List - Tyler Childers,
Najbolji tradicionalni kantri album: Ain't in It for My Health - Zach Top
Najbolji savremeni kantri album: Beautifully Broken - Jelly Roll
Najbolje izvođenje, tradicionalni kantri, bluz i gospel: Beautiful Strangers - Mavis Staples
Najbolje izvođenje: Amerikana, u okviru žanra "Americana", koji kombinuje elemente folka, kantrija, bluza i roka: Godspeed - Mavis Staples
Najbolja pesma u ovoj kategoriji: Ancient Light - Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan & Sara Watkins
Najbolji album u ovoj kategoriji: Highway Prayers - Billy Strings
Najbolji tradicionalni bluz album: Ain’t Done with the Blues - Buddy Guy
Najbolji savremeni bluz album: Preacher Kids - Robert Randolph
Najbolji folk album: Wild and Clear and Blue - I'm With Her
Najbolji gospel album: Heart of Mine - Darrel Walls, PJ Morton
Nagrade za životno delo: Čaka Kan, Šer, Pol Sajmon, Karlos Santana i posthumno Vitni Hjuston.
