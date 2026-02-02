Slušaj vest

Kendrik Lamar (38), muzičar rođen u Komptonu, napravio je pravi masakr na Gremi nagradama 2026. godine, pokupivši bukvalno sve što je moglo da se pokupi u rep kategorijama. Njegovo ime te večeri odzvanjalo je salom dok su se redom nizale nagrade, a publika svedočila istorijskom trenutku.

Lamar je osvojio Gremi za najbolji rap album (GNX), najbolju rap pesmu (TV OFF), najbolji melodični rap nastup (Luther), najbolji rap nastup (Chains & Whips, sa grupom Klips), ali i ono najvažnije – nagradu za snimak godine (Luther), u saradnji sa SZA.

Kendrik Lamar sa Gremi nagradama na ceremoniji 2026. godine Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Posebnu težinu ovom uspehu daje činjenica da je Kendrik do ovog podviga stigao samo deceniju nakon što je osvojio svoje prve Gremije, još 2015. godine, kada je nagrađen za pesmu I u kategorijama najboljeg rap nastupa i najbolje rap numere.

Na korak od besmrtnosti: Lamar juri rekorde muzičkih legendi

Sa ovim trijumfom, Kendrik Lamar se opasno približio samom vrhu večne Gremi liste. Ispred njega su još samo Bijonse (35 nagrada), Ser Džordž Solti (31), Čik Korea (29) i Kvinsi Džouns (28). Ukoliko ne dođe do novog iznenadnog albuma Bijonse, Lamaru su – kako stvari stoje – potrebna još jedan ili dva velika projekta da preuzme tron.

Kendrik Lamar sa Gremi nagradama na ceremoniji 2026. godine Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Trenutno, sa 27 osvojenih Gremija i čak 66 nominacija, Lamar deli peto mesto na listi najnagrađivanijih izvođača svih vremena, rame uz rame sa Alison Kraus i Džonom Vilijamsom.

Video: Tehnike za uspeh pevača Bijonse