Ifunanja Nvangene, talentovana pevačica koja se pojavila u trećoj sezoni takmičenja "The Voice Nigeria", preminula je u 26. godini nakon smrtonosnog ujeda zmije.

Sopranistkinju rođenu u Enuguu, koja je po zanimanju bila arhitekta, ujela je otrovna zmija u njenom domu u Abuji, potvrdili su izvori za BBC Africa.

Nvangene je privukla veliku pažnju u aprilu 2021. godine nakon izvođenja Rijanine balade "Take a Bow", a njen nastup je ogroman broj pregleda na Jutjubu.

Prema navodima BBC Africa, Nvangene je bila članica hora Amemuso, a muzički direktor hora, Sem Ezogvu, u nedelju je na Fejsbuku objavio saopštenje kojim je potvrdio tragičnu vest.

"Sa velikom tugom u srcu objavljujemo smrt Ifunanje Nvangene Nanije“, navodi se u saopštenju hora.

Iz hora Amemuso istakli su da je Ifunanja "bila na pragu da sa svetom podeli svoj neverovatan talenat“ i dodali da će "njen glas i njen duh biti duboko propušteni“.

Hilarij Obina, član hora, rekao je za BBC Africa da ju je "ujed zmije probudio“, kao i da su nadležni organi kasnije pronašli dve zmije u domu Nvangene.

Prema navodima BBC Africa, Nvangene je najpre potražila medicinsku pomoć u klinici u svom kraju, ali tamo nisu imali dostupni protivotrov.

Zatim je zatražila lečenje u bolnici koja je kasnije identifikovana kao Federalni medicinski centar u Džabiju.

Ezogvu je za BBC izjavio da bolnica nije imala oba neophodna protivotrova.

"Dok su pokušavali da je stabilizuju, nije mogla da govori, ali je mogla da pokazuje rukama“, rekao je Ezogvu za BBC Africa. "Imala je ozbiljne probleme sa disanjem.“

Bolnica je u saopštenju za BBC Africa navela da su tvrdnje da nisu imali odgovarajuće protivotrove „neosnovane i da ne odražavaju stvarno stanje“.

"Naše medicinsko osoblje pružilo je hitnu i adekvatnu medicinsku mere, uključujući pokušaje reanimacije, intravenske tečnosti, intranazalni kiseonik i primenu polivalentnog protivotrova protiv ujeda zmija“, saopštila je bolnica.

Takođe je navedeno da je "detaljan, ali brz“ pregled pokazao da je Nvangene razvila smrtonosne komplikacije usled ujeda, te da lekari nisu uspeli da je ožive.

Bolnica je u saopštenju dodala: "Stojimo iza kvaliteta zdravstvene nege i posvećenosti koje naš tim svakodnevno pokazuje.“

Obina je Nvangene opisao kao "divnu mladu devojku“, ističući da je iza sebe ostavila zajednicu zavijenu u tugu zbog svoje besmislene smrti.

"Svi smo slomljeni“, rekao je Obina. "Nismo mogli da spavamo noću. Bila je skromna – izuzetno inteligentna i veoma talentovana.“

Na svom Jutjub kanalu, Nvangene je obrađivala pesme poput "Lift Me Up" od Rijane, "My Heart Will Go On" od Selin Dion i "Slide Away" od Majli Sajrus.

Nvangene se često obraćala svojim fanovima u komentarima ispod video-snimaka.

