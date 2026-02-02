Slušaj vest

Džastin Biber izazvao je lavinu reakcija nastupom na dodeli Gremija u nedelju uveče. Na scenu je, prvi put posle četiri godine, izašao bez majice – obučen samo u bokserice.

Tridesetjednogodišnji pevač izveo je pesmu „Jukon“ uz električnu gitaru i ritam-mašinu, bez velike produkcije i pratećeg benda. Tokom emotivne izvedbe, koju je posvetio supruzi, kamere su više puta uhvatile Hejli Biberu publici kako se smeši i bodri ga, piše Dejli Mejl.

Samo nekoliko sati ranije par je zajedno prošetao crvenim tepihom, noseći iste bedževe sa natpisom „ICE OUT“.

Pogledajte u galeriji kako je Džastin Biber izgledao na nastupu:

1/6 Vidi galeriju Nastup Džastina Bibera na dodeli Gremi nagrada Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi nastup na Gremijima posle 2022.

Bio je to Biberov prvi nastup na Gremijima od 2022. godine, kada je sa Givionom i Danijelom Cezarom izveo hit „Peaches“. Nakon toga se retko pojavljivao na sceni – tek uz poneko iznenadno gostovanje, među njima i na koncertu SZA, kao i na nekoliko privatnih događaja. U međuvremenu je zbog zdravstvenih problema bio primoran da otkaže turneju.

Mnogi nastup tumače i kao najavu onoga što sledi, s obzirom na to da bi Biber kasnije ovog proleća trebalo da bude glavni izvođač oba vikenda festivala Koačela.

Nominovan u četiri kategorije

Ove godine Biber je nominovan u četiri kategorije: za album godine i najbolji pop vokalni album (Swag), najbolju pop solo izvedbu (Daisies), kao i za najbolju R&B izvedbu (Jukon). Tokom karijere sakupio je 23 nominacije i osvojio dva Gremija.

1/6 Vidi galeriju Džastin i Hejli Biber na crvenom tepihu - Gremi 2026 Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Internet „gori“ zbog autfita

Ipak, njegov izbor odeće – odnosno njen izostanak – zasenio je sve ostalo. Društvene mreže, posebno X, bile su potpuno podeljene: jedni su hvalili ranjivost i ogoljen pristup nastupu, dok su se drugi pitali zašto se na dodeli pojavio gotovo go.

„Kakva predivna i ranjiva izvedba“, napisao je jedan obožavalac, dok se drugi našalio: „Samo stoji tamo u svojim gaćama i čarapama…“

Neki su bili znatno oštriji. „Džastine, ovo je dodela Gremija, a ne plaža… baš sramotno“, stoji u jednom komentaru. „Gde mu je majica?“, pitao je drugi, a treći dodao: „Zar se ovako obukao za Gremije? Baš užas.“

Deo publike je, umesto sprdnje i kritika, izrazio zabrinutost. „Ovo je zapravo tužno. Čovek vapi za pomoći, a niko to ne primećuje“, napisao je jedan korisnik.

Obožavaoci su mu, očekivano, brzo stali u odbranu, naglašavajući da je bez obzira na sve „ukrao šou“ vokalom i nastupom. „Džastin Biber i dalje zna da dominira scenom“, poručio je jedan, dok je drugi dodao: „Vokal mu je tako sirov – opsednut sam ovom ogoljenom verzijom.“

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: