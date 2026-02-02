Slušaj vest

Sabrina Karpenter izazvala je veliku pažnju na sinoćnoj dodeli nagrada Gremi, nakon što je njen nastup cenzurisan usred izvođenja pesme „Manchild“.

Dok je pevačica izvodila svoj hit, za koji obožavaoci veruju da je posvećen njenom bivšem dečku Beriju Koganu, produkcija je morala da interveniše i isključi zvuk tokom eksplicitnih stihova kako bi nastup bio primeren televizijskom prenosu.

Spektakl na vazdušnom terminalu

Pop zvezda, o čijem se nastupu najviše govorilo, na scenu „Crypto.com Arene“ u Los Anđelesu izašla je u izazovnom kostimu pilotkinje, koji se sastojao od belog bodija nalik korsetu, belih čizama do kolena i kape.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Sabrine Karpenter:

1/6 Vidi galeriju Nastup Sabrine Karpenter na dodeli Gremi nagrada Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Zdravo, Gremiji! Ovde kapetanka Sabrina. Ako ste večeras došli po malo potvrde da vredite – ustanite i zapljeskajte!“

Čitav nastup bio je tematski osmišljen kao vazdušni terminal „Sabrina Carpenter Airlines-a“, a pevačica se na sceni pojavila na pokretnoj traci za prtljag.

Pridružili su joj se plesači obučeni kao putnici i osoblje, među kojima su se isticali astronaut i sveštenik, a na kraju je teatralno izvadila i živu golubicu.

Pesma posvećena bivšem?

„Menčajld“ je vodeći singl sa njenog albuma „Man’s Best Friend“ iz 2025. godine. Reč je o britkoj i razigranoj pesmi za koju mnogi veruju da se odnosi na njenu kratku, ali medijski veoma praćenu romansu sa glumcem Koganom.

Stihovi koji govore o emotivnoj nezrelosti i zbunjujućim signalima dodatno su podgrejali ta nagađanja, naročito imajući u vidu da se njihov raskid dogodio neposredno pre objavljivanja pesme.

Tekst pesme: Oh boy You said your phone was broken

Just forgot to charge it

Whole outfit you're wearing

God I hope it's ironic

Did you just say you're finished?

Didn't know we started

It's all just so familiar

Baby, what do you call it? Stupid

Or is it

Slow?

Maybe it's

Useless?

But there's a cuter word for it

I know Manchild

Why you always come a running to me?

Fuck my life

Won't you let an innocent woman be?

Never heard of self care

Half your brain just ain't there

Manchild

Why you always come a running

Taking all my loving from me? Why so sexy

If so dumb?

And how survive the earth so long?

If I'm not there it won't get done

I choose to blame your mom Manchild

Why you always come a running to me?

Fuck my life

Won't you let an innocent woman be?

Never heard of self care

Half your brain just ain't there

Manchild

Why you always come a running

Taking all my loving from me? Oh I like my boys playing hard to get

And I like my men all incompetent

And I swear they choose me

I'm not choosing them

Amen

Hey men! Oh, I like my boys playing hard to get

And I like my men all incompetent

And I swear they choose me

I'm not choosing them

Amen

(Amen)

Hey men!

(Hey men!)

Sporni deo nastupa bio je refren pesme koji sadrži eksplicitne reči:

„Detinjasti muškarče, zašto uvek trčiš ka meni? Je*eš mi život, zar nećeš ostaviti nevinu ženu na miru?“

Uprkos cenzuri, nastup je postao jedan od trenutaka o kojima se najviše raspravljalo na društvenim mrežama. Obožavaoci su preplavili X, hvaleći njen nastup kao jedan od najsmelijih na dodeli.

Klikom na link pogledajte kako je Džastin Biber izgledao prilikom nastupa na dodeli Gremija.

„Od prve sekunde nastupa bio sam prikovan za ekran. Dame i gospodo, Sabrina Karpenter zna da napravi šou“, napisao je jedan gledalac.

Drugi je dodao: „Najdraže mi je kod nastupa Sabrine Karpenter to što se vidi da se iskreno zabavlja, i to obožavam kod nje.“

„Cela dvorana je na nogama“, primetio je treći.

Drugi nastup i šest nominacija

Ovo je bio njen drugi uzastopni nastup na Gremijima, samo godinu dana nakon što je debitovala na sceni kao nova nominovana. Album Sabrine Karpenter „Man’s Best Friend“ iz 2025. godine doneo joj je šest nominacija, čime se svrstala među najveće muzičke zvezde koje su nastupile tokom trosatne ceremonije.

