Pevačica Čapel Roun (27) ukrala je svu pažnju na crvenom tepihu Gremi nagrada pojavivši se u izdanju koje je mnoge ostavilo bez daha. Njena smela haljina otkrivala je grudi, a fotografije sa ceremonije munjevito su preplavile društvene mreže.

Muzička zvezda pozirala je u bordo toaleti koja gotovo ništa nije skrivala. Reč je o unikatnoj kreaciji modne kuće Tjeri Migler, inspirisanoj kolekcijom visoke mode proleće–leto 1998. Gornji deo haljine nije prekrivao ni grudi ni leđa, a čitava konstrukcija držala se – verovali ili ne – zahvaljujući dvema pirsing kopčama na bradavicama.

Pogledajte u galeriji skandalozno izdanje Čapel Roun:

Gremi 2026, Čapel Roun na crvenom tepihu Gremi nagrada u provokativnoj haljini

Tetovaže u prvom planu, fanovi u neverici

Zbog krajnje minimalističkog kroja, tetovaže po njenom telu bile su potpuno vidljive, dok je izgled upotpunila zlatnim nakitom i prepoznatljivom crvenom kosom stilizovanom u sitne lokne.

Reakcije publike nisu izostale. Fanovi su na mrežama masovno komentarisali njen dolazak:

– „MOJ BOŽE! ČAPEL ROUN JE UPRAVO STIGLA NA CRVENI TEPIH“ – napisao je jedan korisnik mreže Iks.

– „Haljina Čapel Roun… Boginja“, dodao je drugi.

– Treći su se pitali samo jedno: „Da li je ovo uopšte dozvoljeno?“

Nominacije, priznanja i još jedna provokativna haljina

Čapel Roun ove godine bila je nominovana za Snimak godine i Najbolji pop solo nastup za pesmu Subway. Nominacije su stigle samo godinu dana nakon što je na Gremijima odnela prestižnu titulu Najboljeg novog izvođača.

Čapel Roun proglašava pobednika na Gremiju 2026 Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Kasnije tokom večeri, pevačica se ponovo pojavila na sceni kako bi uručila nagradu ovogodišnjoj dobitnici u istoj kategoriji – Oliviji Din. Tom prilikom promenila je garderobu i obukla krem haljinu na jedno rame, sa velikim izrezom koji je ponovo nagovestio obnažene grudi.

Ko je još šokirao

Crveni tepih bio je prepun provokativnih izdanja, a među onima koji su privukli pažnju našla se i Hajdi Klum, koja je nosila kostim u boji kože, nalik lutki iz izloga.

Pogledajte u galeriji i golo izdanje Bjanke Ćenrosi na Gremiju prošle godine:

Bjanka Ćensori na dodeli Gremija

Mnogi su uporedili ovogodišnje modne šokove sa prošlogodišnjim skandalom, kada seBjanka Ćensori pojavila praktično naga, u pratnji supruga Kanjea Vesta. Prema navodima izvora za The U.S. Sun, taj potez ih je koštao budućih pozivnica na Gremi ceremonije.

Anketa Da li vam se dopada izdanje Čapel Roun na crvenom tepihu Gremi nagrada? Ne, ovo je neukusno i vulgarno 75% Da, izgleda svetstki 25%

