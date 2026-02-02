Slušaj vest

Lejdi Gaga je na sinoćnoj dodeli Gremi nagrada u Los Anđeelsu pokazala da je kraljica eksentrične mode. Ali ta vrsta spektakla je bila uvod u njen inspirativni govor na samoj ceremoniji i neobičnu rekaciju Majli Sajrus kojoj očigledno nije bilo po volji što je njena kolegnica nagrađena najprestižnijim muzički priznanjem.

Njen stajling u stilu "gotičke elegancije" inspiriran je pesmom Edgara Alana Poa "Gavran", što se poklapa sa temom njenog albuma Mayhem. Stajling je upotpunila platinastom kosom i izbeljenim obrvama, a od nakita je jedino nosila verečniki prsten koji joj je uručio Majkl Polanski koji je bio sa njom na događaju.

Lejdi Gaga koja je bila nominovana u sedam kategorija, uključujući one u glavnim kategorijama za album, pesmu i snimak godine, osvojila je sinoć na 68. dodeli Gremi nagrada dva priznanja: za najbolji pop vokalni album – za album Mayhem i najbolji dens pop snimak – za hit singl „Abracadabra“. Time je povećala ukupan broj svojih Gremi nagrada pa ih sada ima 14.

Njen stajling sa crvenog tepiha neki opisuju i kao "CRNI LABUD", a onda je na sceni rpiredila još jednu senzaciju pa je numeru pesmu „Abracadabra“ izvela noseći specifičnu konstrukciju u obliku kaveza na glavi.

"Želim da naglasim ženama u muzici da razumem da može biti izazovno kada ste u studiju okruženi muškarcima. Stoga vas podstičem da uvek verujete svojim instinktima i zagovarate svoje ideje. Zauzmite se za svoje pesme. Zauzmite se za sebe kao producentkinje. Potrudite se da se vaš glas čuje, glasno i jasno. Hvala svima što podržavate moju umetnost. Verujem u predanost, naporan rad i veštinu. I to je ono što Mayhem predstavlja", rekla je na sceni gremi nagrada.

"Kisela bombona", tako se opisuje reakcija Majli Sajrus kada je čula da je Lejdi Gaga pripala nagrada za najbolji vokalni album. Nije ustala da time ukaže poštovanje pobednici, poput mnogih ostalih uključujući i Sabrinu Karpenter koja je bila jedna od nominovanih.

Pretpostavlja se da je za sve kriv producent Lejdi Gage Endrju Vat, sa kojim je Majli Sajrus sarađivala na albumu "Plastic Hearts" 2020. Ne zna se zbog čega su se posvađali, ali se sumnja da su bili u vezi.

