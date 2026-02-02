Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde je u petak objavilo nov materijal u vezi sa slučajemDžefrija Epstina, poznatog finansijera i osuđenog pedofila koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine.

Otpečaćeno je tri miliona dokumenata koji povezuju Epstina s mnogim uticajnim figurama iz sveta biznisa, politike i industrije zabave, a pominju se i članovi evropskih kraljevskih porodica.

princeza Sofija Foto: Profimedia

Pored Endrua Mauntbaten-Vindzora, sina pokojne kraljice Elizabete II, i princeze Mete-Marit od Norveške, supruge prestolonaslednika princa Hakona, u papirima o Epštajnu je primećeno i ime princeze Sofije od Švedske, vojvotkinje od Vermlanda.

Šta piše o princezi Sofiji u dokumentima o Epštajnu?

O supruzi švedskog princa Karla Filipa se pre njene udaje za sina kralja Karla XVI Gustafa Epštajn dopisivao s ljudima, a u jednom mejlu osoba čije je ime sakriveno u dokumentaciji šalje fotografiju Sofije Helkvist.

– Evo fotografije naše Sofije, sećaš se, uskoro princeze Sofije... Švedska štampa je traži... a ona je u Africi – piše u i-mejlu uz fotografiju devojke.

Poruka je poslata u februaru 2010. godine, a švedska kraljevska porodica je u julu iste godine potvrdila vezu princa Karla Filipa s manekenkom.

Džefri Epstin Foto: AP

Epštajn se u više navrata dopisivao o njoj s Barbro Enbom, finansijerkom koju je People opisivao kao mentorku princeze Sofije i koja je bila gošća na njenom kraljevskom venčanju 2015.

U jednom mejlu iz decembra 2005, najverovatnije iz vremena kad je ona radila u Njujorku kao konobarica i pokušavala da izgradi glumačku karijeru, Enbomova uz njenu fotografiju piše Epstin:

– Ovo je Sofija, ambiciozna glumica koja je upravo stigla u Njujork. Ona je devojka o kojoj sam ti pričala pre nego što sam otišla, mislio sam da bi hteo da je upoznaš. Možda možemo da te posetimo pre nego što odeš na odmor?

Epštajn joj je odgovorio da je trenutno na Karibima, pitao želi li Sofija da dođe na nekoliko dana i napisao da će poslati kartu.

Oglasila se švedska kraljevska porodica

Nakon što je list Dagens Nyheter preneo vesti o pominjanju princeze Sofije, vojvotkinje od Vermlanda, u dokumentaciji u vezi sa Džefrijem Epstinom, Palata je u decembru potvrdila da je princeza Sofija "upoznala pomenutu osobu u nekoliko prilika oko 2005. godine".

To se dogodilo pre nego što je Epstin osuđen zbog podsticanja na prostituciju, uključujući maloletna lica, 2008. godine i pre optužbi seks trafiking 2019.

Kraljevska porodica je precizirala da je princeza odbila poziv na Karibe i da se Epstinu nije pridružila na privatnom ostrvu.

– Princeza nije imala nikakav kontakt s dotičnom osobom 20 godina – navela je Palata u decembru prošle godine.

