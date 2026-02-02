Slušaj vest

Budistički duhovni vođa Dalaj Lama izjavio je da je zahvalan na svom prvom Gremiju, nakon što je osvojio najveću nagradu muzičke industrije za audio knjigu i pripovedanje.

Harizmatični 90-godišnjak, koji živi u egzilu u Indiji, hvaljen je širom sveta zbog neumorne kampanje za veću autonomiju tibetanske domovine, za koju Peking kaže da je sastavni deo Kine.

Dobio nagradu za audio knjigu

Proglašen je dobitnikom nagrade na dodeli Gremija u Los Anđelesu za svoju audio knjigu "Meditacije: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame".

"Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću", rekao je u objavi na društvenim mrežama. "Ne vidim to kao nešto lično, već kao priznanje naše zajedničke univerzalne odgovornosti."

U svojoj haljini kestenjaste boje, jednostavnim sandalama i naočarima sa širokim okvirom, Dalaj Lama je neobična globalno slavna osoba.

"Iskreno verujem da su mir, saosećanje, briga za našu životnu sredinu i razumevanje jedinstva čovečanstva bitni za kolektivnu dobrobit svih osam milijardi ljudskih bića", dodao je.

Dalaj Lama Foto: EPA

"Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame" uključuje umetnike poput Rufusa Vejnvrajta, koji je primio nagradu u ime duhovnog vođe, i Megi Rodžers.

Pobegao s 23 godine

Dalaj Lama je imao samo 23 godine kada je pobegao iz tibetanske prestonice u strahu za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. Nikada se nije vratio.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir insistira na tome da ima još mnogo godina života, ali Tibetanci se pripremaju za neizbežnu budućnost bez njega. Tibetanski budisti veruju da je on 14. reinkarnacija duhovnog vođe rođenog 1391. godine.

Samoproglašena ateistička i komunistička Kina, koja osuđuje Dalaj Lamu kao pobunjenika i separatista, prošle godine je izjavila da mora da odobri njegovog eventualnog naslednika. Dalaj Lama kaže da samo njegova kancelarija sa sedištem u Indiji ima to pravo.

