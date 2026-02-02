Bili Ajliš na Gremi nagradama dok drži priznanje za Pesmu godine Wildflower

Bili Ajliš nije se ustručavala da iznese svoje mišljenje dok je primala Gremi nagraduza pesmu godine za svoj hit „Wildflower“.

Pesmu je pobednikom u kategoriji proglasila legendarna Kerol King, a Bili je pobedila izvođače poput Lejdi Gage (Abracadabra), Doečija (Anxiety), Roze i Bruna Marsa (APT), Bed Banija (DTMF), K-Pop Demon Hunters (Golden), Kendrika Lamara i SZA (Luther) i Sabrinu Karpenter (Manchild).

Pevačica Bili Ajliš osvojila je Gremi za pesmu Wildflower

Izašla je na binu sa svojim bratom i saradnikom Fineasom, oboje noseći značke „ICE Out“ - simbol protesta koji su mnoge poznate ličnosti nosile te noći protiv ICE-a u Minesoti i ubistava demonstranata poput Rine Gud i Aleksa Pritija.

- „Hvala vam puno. Ne mogu da verujem. Svi ostali u ovoj kategoriji su neverovatni“, rekla je Bili.

- „Mnogo vas volim i osećam se počastvovano svaki put kada sam u ovoj prostoriji.“

Jasna politička poruka

Bili je zatim komentarisala trenutnu političku situaciju u SAD:

Pevačica Bili Ajliš osvojila je Gremi za pesmu Wildflower Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

– „Koliko god da sam zahvalna, iskreno ne osećam da moram bilo šta da kažem, osim – ništa nije ilegalno na ukradenoj zemlji. Teško je znati šta da kažem i šta da uradim u ovom trenutku. Ali osećam nadu u ovoj prostoriji i mislim da moramo da nastavimo da se borimo, da nastavimo da govorimo i protestujemo. Naši glasovi su važni, ljudi su važni... je*i se ICE“, rekla je. U televizijskom prenosu poslednje dve reči su bile cenzurisane.

Bili je završila:

– „To je sve što ću reći. Izvinite. Hvala vam puno.“

