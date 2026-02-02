Slušaj vest

Bili Ajliš nije se ustručavala da iznese svoje mišljenje dok je primala Gremi nagraduza pesmu godine za svoj hit „Wildflower“.

Pesmu je pobednikom u kategoriji proglasila legendarna Kerol King, a Bili je pobedila izvođače poput Lejdi Gage (Abracadabra), Doečija (Anxiety), Roze i Bruna Marsa (APT), Bed Banija (DTMF), K-Pop Demon Hunters (Golden), Kendrika Lamara i SZA (Luther) i Sabrinu Karpenter (Manchild).

Pevačica Bili Ajliš osvojila je Gremi za pesmu Wildflower Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Izašla je na binu sa svojim bratom i saradnikom Fineasom, oboje noseći značke „ICE Out“ - simbol protesta koji su mnoge poznate ličnosti nosile te noći protiv ICE-a u Minesoti i ubistava demonstranata poput Rine Gud i Aleksa Pritija.

- „Hvala vam puno. Ne mogu da verujem. Svi ostali u ovoj kategoriji su neverovatni“, rekla je Bili.

- „Mnogo vas volim i osećam se počastvovano svaki put kada sam u ovoj prostoriji.“

Jasna politička poruka

Bili je zatim komentarisala trenutnu političku situaciju u SAD:

Pevačica Bili Ajliš osvojila je Gremi za pesmu Wildflower Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

– „Koliko god da sam zahvalna, iskreno ne osećam da moram bilo šta da kažem, osim – ništa nije ilegalno na ukradenoj zemlji. Teško je znati šta da kažem i šta da uradim u ovom trenutku. Ali osećam nadu u ovoj prostoriji i mislim da moramo da nastavimo da se borimo, da nastavimo da govorimo i protestujemo. Naši glasovi su važni, ljudi su važni... je*i se ICE“, rekla je. U televizijskom prenosu poslednje dve reči su bile cenzurisane.

Bili je završila:

– „To je sve što ću reći. Izvinite. Hvala vam puno.“

