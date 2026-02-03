Bez sumnje Paris Hiltonskreće pažnju javnosti gde god da se pojavi, pa je tako bilo i sinoć, kada se pojavila na Pre-Grammy svečanosti koja se održavala u Los Anđelesu. Kao što i sam naziv govori, ovo je u pitanju uvertira za Gremi nagrade koje nas uskoro očekuju, a Paris Hilton je pokazala da na samoj svečanosti i dodeli nagrada od nje možemo očekivati samo ono najbolje.