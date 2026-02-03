Pojavila se i zaustavila vreme: Paris Hilton opravdala epitet modne ikone
Bez sumnje Paris Hiltonskreće pažnju javnosti gde god da se pojavi, pa je tako bilo i sinoć, kada se pojavila na Pre-Grammy svečanosti koja se održavala u Los Anđelesu. Kao što i sam naziv govori, ovo je u pitanju uvertira za Gremi nagrade koje nas uskoro očekuju, a Paris Hilton je pokazala da na samoj svečanosti i dodeli nagrada od nje možemo očekivati samo ono najbolje.
Naime, ova poznata influenserka i preduzetnica se na crvenom tepihu pojavila u elegantnoj dugoj crnoj haljini sa šljokicama, dok joj je duga kosa bila puštena, što je dodavalo i romantičnu notu. Odabrala je Paris Hilton upečatljiv kroj koji je dodatno naglasio njen glamurozni stil i prisustvo na događaju posvećenom najvećoj muzičkoj noći godine.
Ovo njeno izdanje je ponovo prikazuje u punom sjaju, sa minimalnim modnim detaljima i dala mu modernu dozu bezvremenskog glamura. Kao i što smo očekivali od nje, pokazala je da je prava modna ikona.
