Hajdi Klum na crvenom tepihu Gremi nagrada u lateks haljini nalik lutki iz izloga ili pečenom piletu

Supermodel i voditeljka Hajdi Klum ponovo je privukla sve poglede na crvenom tepihu Gremi nagrada, ovog puta u provokativnoj latex haljini koja je ličila na manekenku iz izloga.

Haljina je bila toliko uska da joj je kretanje po tepihu bilo ograničeno, a posebno su se isticale naglašene grudi i karakterističan izrez na dekolteu. Dugačka do iznad kolena, haljina je imala i detalje sa kopčama sa strane, dok je izgled upotpunila nude štiklama i minimalnim srebrnim nakitom.

Pogledajte u galeriji Hajdino izdanje na crvenom tepihu:

1/5 Vidi galeriju Hajdi Klum na crvenom tepihu Gremi nagrada u lateks haljini nalik lutki iz izloga ili pečenom piletu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Reakcija publike

Odevna kombinacija izazvala je pravi bum na društvenim mrežama. Fanovi su imali pomešana mišljenja: dok su neki hvalili hrabrost i originalnost stila, drugi su je upoređivali sa pečenom piletinom ili prodajnom lutkom iz izloga. Ovako burna reakcija nije iznenađenje, s obzirom na to da Hajdi Klum redovno pomera granice modne kreativnosti.

Upoređivanje sa prethodnim izdanjima

Hajdi Klum na dodeli Gremija 2025 Foto: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ove godine, njeno izdanje smatrano je daleko hrabrijim u odnosu na prošlogodišnji izgled na Gremijima, kada je nosila crnu haljinu sa prorezima i dijamantnim rubovima. Njeni modni eksperimenti su dobro poznati – od crvenih tepiha do tematskih žurki, Klum ne prestaje da iznenađuje.

