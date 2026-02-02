"Izgledaš kao pečeno pile" Hajdi Klum u lateks haljini pokazala svaki milimetar izvajane figure, a na mrežama je razapeli
Supermodel i voditeljka Hajdi Klum ponovo je privukla sve poglede na crvenom tepihu Gremi nagrada, ovog puta u provokativnoj latex haljini koja je ličila na manekenku iz izloga.
Haljina je bila toliko uska da joj je kretanje po tepihu bilo ograničeno, a posebno su se isticale naglašene grudi i karakterističan izrez na dekolteu. Dugačka do iznad kolena, haljina je imala i detalje sa kopčama sa strane, dok je izgled upotpunila nude štiklama i minimalnim srebrnim nakitom.
Reakcija publike
Odevna kombinacija izazvala je pravi bum na društvenim mrežama. Fanovi su imali pomešana mišljenja: dok su neki hvalili hrabrost i originalnost stila, drugi su je upoređivali sa pečenom piletinom ili prodajnom lutkom iz izloga. Ovako burna reakcija nije iznenađenje, s obzirom na to da Hajdi Klum redovno pomera granice modne kreativnosti.
Upoređivanje sa prethodnim izdanjima
Ove godine, njeno izdanje smatrano je daleko hrabrijim u odnosu na prošlogodišnji izgled na Gremijima, kada je nosila crnu haljinu sa prorezima i dijamantnim rubovima. Njeni modni eksperimenti su dobro poznati – od crvenih tepiha do tematskih žurki, Klum ne prestaje da iznenađuje.
