Bez formalnog kulinarskog obrazovanja, Bruklin Bekam je ipak izgradio imidž zaljubljenika u kuvanje. Redovno deli recepte i snimke iz kuhinje, a pokrenuo je i svoj online format "Cookin' With Brooklyn", u kojem eksperimentiše sa jelima i pokazuje kako ih priprema.

Pored toga, lansirao je i proizvode povezane sa hranom, uključujući svoj brend ljutog sosa, kao i saradnje sa servisima za dostavu hrane.

Špagete bolonjeze bez špageta

U svom najnovijem snimku, Bruklin je pokazao kako priprema svoju verziju "specijalne"- kako naglašava, bolonjeze. Pratioce je proveo kroz ceo proces od seckanja luka, šargarepe i celera, preko pripreme mlevenog mesa, do dodavanja crnog vina, lovorovog lista i pelata.

Posebnu pažnju izazvao je način na koji je iz konzerve rukama vadio paradajz, kao i činjenica da u receptu nije koristio beli luk. Testenina koja je završila u tanjiru takođe nije bila špageta, već testenina u obliku školjki.

Lete uvrede kao rakete

I dok su neki bili oduševljeni, drugi nisu propustili da primete detalje koji im nisu legli. "Izgleda preukusno", napisao je jedan pratilac, dok je drugi dodao: "Mislim da si pronašao svoj talenat."

Na mrežama su vrlo brzo počeli da se gomilaju negativni i uvredljivi komentari:

"Šta je ovo Brukline?"; "Ovo je prosečna hrana svake srede kod nas u kući. Ti ovo nazivaš specijalnim?"; "Od svih Bekamovih, ti imaš najmanje talenata"; "A gde su špagete Brukline?".

Bruklin je kasnije objasnio: "Hteo sam da koristim špagete, ali su mi ponestale."

Naravno, ubrzo su usledili i fotografije njegove majke Viktorije u komentarima i mnogi se osvrću na trnutnu situaciju navodeći da je "čudno što ovaj snimak mi gledamo dok su Bekamovi blokirani".

Sukob sa roditeljima koji je odjeknuo javno

Dvadesetšestogodišnji Bruklin nedavno je izazvao veliku buru kada je na Instagramu objavio opširno, šest strana dugo obraćanje u kojem je otvoreno kritikovao svoje roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam. Optužio ih je da su tokom celog njegovog života imali preveliku kontrolu nad njim, da su pokvarili njegovo venčanje i da su "Brand Beckham" uvek stavljali ispred njega i njegove supruge Nikole Pelc.

Iako su reakcije bile burne, čini se da Bruklin sada pokušava da se distancira od porodične drame.

Viktorija Bekam slomljena, ali stižu i lepe vesti

Prema navodima britanskih medija, Viktorija Bekam je teško podnela Bruklinovo javno iznošenje porodičnih problema. Izvori bliski porodici tvrde da su i ona i Dejvid zabrinuti zbog mogućih posledica po imidž porodice.

Ipak, Viktorija je ove nedelje dobila i značajno priznanje - u Parizu joj je dodeljeno prestižno francusko odlikovanje Orden umetnosti i književnosti, čime je zvanično prepoznat njen doprinos modi i svetskoj kulturi.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

