„Melanija Knaus (kako se nazvala nakon što je razvila karijeru manekenke) mnogo je otkrila o sebi u dokumentarcu ‘Melanija’. Naravno, u njemu se neće pominjati bračne nevere, kojih je bilo u izobilju na obe strane (na primer, Donald je proveo jednu noć sa porno-zvezdom Stormi Denijels, i to uoči svog prvog predsedničkog mandata), a naslovna junakinja biće predstavljena kao požrtvovana supruga i majka koja zna kada treba da se povuče u senku, a kada da brani svog Donalda. Naravno, ni taj dokumentarac nije mogao bez skandala jer ga je režirao Ratner, holivudski mogul koji se u jednom periodu specijalizovao za blokbastere. To nije dugo trajalo; kada su krenule optužbe za seksualno zlostavljanje, na red je došao i Ratner, a nije se mogao tek tako izvući jer je bio intimus sa Epstajnom, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru, gde više nije mogao da praktikuje svoj razuzdani način života. Poslednji film koji je režirao bio je ‘Herkul’ sa Dvejnom Džonsonom, a nakon toga je usledila pauza i bavljenje sporednim poslovima. ‘Melanija’ je Ratnerov povratak u Holivud nakon desetogodišnje pauze, ali njemu bi bilo draže da je reč o drugačijem projektu, jer je i Donald Tramp bio u užem krugu Epstajnovog društva. Melanija Tramp nije mogla mnogo da bira, jer je Ratner imao jake holivudske veze, a još ne tako davno fotografisan je u intimnim pozama sa Brunelom, manekenom iz Epstajnovog kruga, koji je pre tri godine takođe izvršio samoubistvo.“