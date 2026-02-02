Slušaj vest

Reditelj Bret Ratner, koji potpisuje film „Melanija“, nalazi se sa Džefrijem Epstajnom na novootkrivenim fotografijama koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, piše Dejli Bist.

U prethodno objavljenom skupu dokumenata, Ratner je prikazan kako grli Žana-Lika Brunela, jednog od Epstajnovih saradnika, koji je optužen za obezbeđivanje devojaka pokojnom Epstajnu. Pronađeno je petnaest fotografija Ratnera u tom kontekstu, koje je Ministarstvo pravde objavilo kao deo više od tri miliona Epstajnovih fajlova objavljenih u petak.

Reditelj (56) jedan je od mnogih visokoprofilisanih ljudi prikazanih u Epstajnovim fajlovima. Druge istaknute ličnosti u dokumentima uključuju bivšeg predsednika Bila Klintona, frontmena Rolingstonsa Mika Džegera, bivšeg princa Endrua i suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa. Oni koji se pominju u fajlovima nisu nužno povezani sa krivičnim delima niti su za njih osuđeni. Mnogi ljudi povezani sa Epstajnom ranije su negirali bilo kakvo nedelo.

Na fotografijama objavljenim u petak, Ratner se može videti kako sedi na sofi, ponekad sa Epstajnom i Brunelom, a ponekad sa tri žene čija su lica redigovana.

Najavljujući film „Melanija“, hrvatski kritičar Nenad Polimac napisao je, između ostalog:

„Melanija Knaus (kako se nazvala nakon što je razvila karijeru manekenke) mnogo je otkrila o sebi u dokumentarcu ‘Melanija’. Naravno, u njemu se neće pominjati bračne nevere, kojih je bilo u izobilju na obe strane (na primer, Donald je proveo jednu noć sa porno-zvezdom Stormi Denijels, i to uoči svog prvog predsedničkog mandata), a naslovna junakinja biće predstavljena kao požrtvovana supruga i majka koja zna kada treba da se povuče u senku, a kada da brani svog Donalda. Naravno, ni taj dokumentarac nije mogao bez skandala jer ga je režirao Ratner, holivudski mogul koji se u jednom periodu specijalizovao za blokbastere. To nije dugo trajalo; kada su krenule optužbe za seksualno zlostavljanje, na red je došao i Ratner, a nije se mogao tek tako izvući jer je bio intimus sa Epstajnom, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru, gde više nije mogao da praktikuje svoj razuzdani način života. Poslednji film koji je režirao bio je ‘Herkul’ sa Dvejnom Džonsonom, a nakon toga je usledila pauza i bavljenje sporednim poslovima. ‘Melanija’ je Ratnerov povratak u Holivud nakon desetogodišnje pauze, ali njemu bi bilo draže da je reč o drugačijem projektu, jer je i Donald Tramp bio u užem krugu Epstajnovog društva. Melanija Tramp nije mogla mnogo da bira, jer je Ratner imao jake holivudske veze, a još ne tako davno fotografisan je u intimnim pozama sa Brunelom, manekenom iz Epstajnovog kruga, koji je pre tri godine takođe izvršio samoubistvo.

(Kurir.rs/ Jutarnji)

