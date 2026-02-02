Reditelj filma Melanije Tramp s Epstajnom grli mlade devojke: Objavljeno 15 kompromitujućih fotografija, na jednoj maneken koji je izvršio samoubistvo
Reditelj Bret Ratner, koji potpisuje film „Melanija“, nalazi se sa Džefrijem Epstajnom na novootkrivenim fotografijama koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, piše Dejli Bist.
U prethodno objavljenom skupu dokumenata, Ratner je prikazan kako grli Žana-Lika Brunela, jednog od Epstajnovih saradnika, koji je optužen za obezbeđivanje devojaka pokojnom Epstajnu. Pronađeno je petnaest fotografija Ratnera u tom kontekstu, koje je Ministarstvo pravde objavilo kao deo više od tri miliona Epstajnovih fajlova objavljenih u petak.
Reditelj (56) jedan je od mnogih visokoprofilisanih ljudi prikazanih u Epstajnovim fajlovima. Druge istaknute ličnosti u dokumentima uključuju bivšeg predsednika Bila Klintona, frontmena Rolingstonsa Mika Džegera, bivšeg princa Endrua i suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa. Oni koji se pominju u fajlovima nisu nužno povezani sa krivičnim delima niti su za njih osuđeni. Mnogi ljudi povezani sa Epstajnom ranije su negirali bilo kakvo nedelo.
Na fotografijama objavljenim u petak, Ratner se može videti kako sedi na sofi, ponekad sa Epstajnom i Brunelom, a ponekad sa tri žene čija su lica redigovana.
Najavljujući film „Melanija“, hrvatski kritičar Nenad Polimac napisao je, između ostalog:
„Melanija Knaus (kako se nazvala nakon što je razvila karijeru manekenke) mnogo je otkrila o sebi u dokumentarcu ‘Melanija’. Naravno, u njemu se neće pominjati bračne nevere, kojih je bilo u izobilju na obe strane (na primer, Donald je proveo jednu noć sa porno-zvezdom Stormi Denijels, i to uoči svog prvog predsedničkog mandata), a naslovna junakinja biće predstavljena kao požrtvovana supruga i majka koja zna kada treba da se povuče u senku, a kada da brani svog Donalda. Naravno, ni taj dokumentarac nije mogao bez skandala jer ga je režirao Ratner, holivudski mogul koji se u jednom periodu specijalizovao za blokbastere. To nije dugo trajalo; kada su krenule optužbe za seksualno zlostavljanje, na red je došao i Ratner, a nije se mogao tek tako izvući jer je bio intimus sa Epstajnom, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru, gde više nije mogao da praktikuje svoj razuzdani način života. Poslednji film koji je režirao bio je ‘Herkul’ sa Dvejnom Džonsonom, a nakon toga je usledila pauza i bavljenje sporednim poslovima. ‘Melanija’ je Ratnerov povratak u Holivud nakon desetogodišnje pauze, ali njemu bi bilo draže da je reč o drugačijem projektu, jer je i Donald Tramp bio u užem krugu Epstajnovog društva. Melanija Tramp nije mogla mnogo da bira, jer je Ratner imao jake holivudske veze, a još ne tako davno fotografisan je u intimnim pozama sa Brunelom, manekenom iz Epstajnovog kruga, koji je pre tri godine takođe izvršio samoubistvo.“
(Kurir.rs/ Jutarnji)
Bonus video: