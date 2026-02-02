Keša na dodeli Gremi nagrada 2026. u beloj, pahuljastoj beloj haljini, bosa

Pevačica Keša je napravila pravi modni spektakl na dodeli Gremi nagrada 2026. godine i potpuno je ukrala predstavu svojim ekstravagantnim stilom.

Cvetni spektakl

Za svoj prvi nastup, 38-godišnja zvezda je šokirala publiku u tesnoj haljini potpuno prekrivenoj voluminoznim tkanim cvećem u nijansama ružičaste, bele i narandžaste.

Haljina je bila toliko ogromna da je pevačica bila gotovo potpuno skrivena iza „buketa“ cveća dok je pozirala fotografima. Da bi efekat bio još dramatičniji, ponovo je izula cipele i prošetala crvenim tepihom bosa, dok je minimalizam u detaljima dodatno naglasio ekstravaganciju haljine.

Pahuljasto bela i bosa

Kasnije uveče, Keša je promenila svoj stil i ponovo zablistala u beloj haljini Atelier Biser koja je podsećala na ćebe od pahuljica, sa otvorenim ramenima, prevelikim rukavima, krojem koji obuhvata kukove i dramatičnim šlepom. Haljina je bila potpuno prekrivena laganim, pernatim detaljima.

Keša nije nosila cipele niti nakit, dok je u rukama držala sjajnu loptu. Njena kosa i šminka bili su savršeni: duga plava kosa u opuštenim talasima, osvetljena koža, suncem obasjani obrazi, duge trepavice, blistave senke za oči, sjajne usne i dugi nokti.

