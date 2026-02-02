Slušaj vest

Voditelj Jovan Memedović ni ovog vikenda nije mirovao. Rano jutros oglasio se na društvenim mrežama i jednom fotografijom uspeo da zabrine mnoge.

U skladu s duhom emisije „Sasvim prirodno“ i svojom dugogodišnjom ljubavlju prema prirodi, Memedović je vikend proveo u poseti jednoj planini u Srbiji. Objavljena fotografija prikazuje pravu zimsku idilu, ali je pažnju pratilaca privukao detalj koji nije prošao nezapaženo – voditelj se prilikom poziranja oslanjao na štap, što je kod dela publike izazvalo zabrinutost zbog uslova na terenu.

Ipak, Memedović je i ovoga puta pokazao da mu boravak u prirodi predstavlja neiscrpnu inspiraciju, čak i kada zimski uslovi nisu nimalo laki.

"Šta će mu štap?", "Jel se Jovan povredio", "Zašto nosite štap?", "Baci taj štap", nizali su se komentari.

Iako je fotografija zabrinula deo javnosti, ubrzo je razjašnjeno da je Memedović štap koristio isključivo kako bi se lakše kretao kroz zavejane puteve planine na kojoj je boravio. Nije bilo reči o povredi, već o praktičnom pomagalu u zimskim uslovima.

U sedmoj deceniji deli savete za dobru formu

Poznat po posvećenosti zdravom načinu života, Jovan Memedović većinu vremena provodi u prirodi, što je i neizostavni deo njegovog posla. Takav stil života donosi brojne benefite, ali voditelj ističe da iza njegove dobre forme stoji i znanje koje je stekao kao profesor fizičkog vaspitanja. Upravo zahvaljujući tim „malim trikovima“, kako ih sam naziva, uspeo je da i u sedmoj deceniji zadrži vitalnost i fizičku spremnost.

- Najkorisnija je šetnja na neravnom terenu, gore-dole, s rancem težine 5, pa i više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče nazad, pogotovu uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. I ukoliko bi to uspeo nedeljno tri puta, po sat vremena, sa tim si dosta uradio za sebe - objasnio je Jovan Memedović za podkast "Atlas zdravlja".

