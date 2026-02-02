Poslušajte pesme za PZE 2026: Jedna od ovih numera predstavljaće Srbiju na Evroviziji u Beču
Radio televizija Srbije je na zvaničnom Jutjub kanalu objavila pesme koje se ove godine takmiče na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026". Jedna od 24 numere predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču.
U polufinalima, koja će se održati 24. i 26. februara, nastupiće po 12 takmičarskih kompozicija.
Poslušajte pesme koje se takmiče na PZE 2026
Jack Lupino - Adrenalin
Brat Pelin - Fräulein
Aleksandra Sekulić - Kule
Iva Grujin - Otkrivam sebe
Ana Mašulović - Zavoli me
Sanja Aleksić - Ko me proba
MIRNA - OMAJA
LU – KA - Veruj
Eegor - Klaber
Harem Girls x Ivana - Bom Bom
Bella - Trampolina
YANX - Srušio si sve
Kosmos Trip - Sve je u redu
GEMINNI - Metar sreće
Makao - Daj nam svet
Aleksandar - Sudbina
Milica Burazer - Svima vama treba mama
Zejna - Jugoslavija
MANIVI - Svaki dan
Zona - Čairi
Avgust - Jabuka
Đurđica - Moma mala
Lores - Unseen
LAVINA - Kraj mene
Redosled nastupa na Pesmi za Evroviziju 2026
Prvo polufinale:
1. Mirna - Omaja
Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos Trip - Sve je u redu
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip
3. Iva Grujin - Otkrivam sebe
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić
U galeriji pogledajte kako je izgledalo radovanje nakon proglašenja pobednika na Evroviziji 2025:
4. Eegor - Klaber
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao - Daj nam svet
Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores - Unseen
Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI - Svaki dan
Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella - Trampolina
Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX - Srušio si sve
Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna - Jugoslavija
Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
U galeriji pogledajte kako su izgledali voditelji PZE 2025:
11. Ana Mašulović - Zavoli me
Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica - Moma mala
Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
Drugo polufinale:
1. Aleksandar - Sudbina
Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac
2. Milica Burazer - Svima vama treba mama
Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović
3. Sanja Aleksić - Ko me proba
Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
4. LU – KA - Veruj
Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.
5. Jack Lupino - Adrenalin
Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević
6. Zona - Čairi
Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez
7. Brat Pelin - Fräulein
Muzika: Stefan Papić - Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin , Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin
8. Geminni - Metar sreće
Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić
9. Avgust - Jabuka
Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.
10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom
Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić
11. Aleksandra Sekulić - Kule
Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov
12. LAVINA - Kraj mene
Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA
Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.
Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026", biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.
Pobednik festivala, kog će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču.
Srbija u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026
Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja. Naš predstavnik će deliti binu sa ozbiljnim konkurentima, a u istoj grupi su i Hrvatska i Crna Gora.
Pored njih, u prvom polufinalu nastupaju i: Nemačka, Italija, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.
Video: Breskvica bez dlake na jeziku o PZE