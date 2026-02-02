Slušaj vest

Radio televizija Srbije je na zvaničnom Jutjub kanalu objavila pesme koje se ove godine takmiče na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026". Jedna od 24 numere predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču.

U polufinalima, koja će se održati 24. i 26. februara, nastupiće po 12 takmičarskih kompozicija.

Poslušajte pesme koje se takmiče na PZE 2026

Jack Lupino - Adrenalin

Brat Pelin - Fräulein

Aleksandra Sekulić - Kule

Iva Grujin - Otkrivam sebe

Ana Mašulović - Zavoli me

Sanja Aleksić - Ko me proba

MIRNA - OMAJA

LU – KA - Veruj

Eegor - Klaber

Harem Girls x Ivana - Bom Bom

Bella - Trampolina

YANX - Srušio si sve

Kosmos Trip - Sve je u redu

GEMINNI - Metar sreće

Makao - Daj nam svet

Aleksandar - Sudbina

Milica Burazer - Svima vama treba mama

Zejna - Jugoslavija

MANIVI - Svaki dan

Zona - Čairi

Avgust - Jabuka

Đurđica - Moma mala

Lores - Unseen

LAVINA - Kraj mene

Redosled nastupa na Pesmi za Evroviziju 2026 Prvo polufinale: 1. Mirna - Omaja

Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos Trip - Sve je u redu

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip

3. Iva Grujin - Otkrivam sebe

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić

U galeriji pogledajte kako je izgledalo radovanje nakon proglašenja pobednika na Evroviziji 2025:

1/11 Vidi galeriju Johanes Pič se raduje pobedi na Evroviziji 2025. Foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia

4. Eegor - Klaber

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao - Daj nam svet

Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores - Unseen

Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI - Svaki dan

Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella - Trampolina

Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX - Srušio si sve

Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna - Jugoslavija

Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

U galeriji pogledajte kako su izgledali voditelji PZE 2025:

1/13 Vidi galeriju Voditelji finala PZE 2025 Foto: RTS Printscreen, RTS

11. Ana Mašulović - Zavoli me

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica - Moma mala

Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

Drugo polufinale: 1. Aleksandar - Sudbina

Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

4. LU – KA - Veruj

Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.

5. Jack Lupino - Adrenalin

Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević

6. Zona - Čairi

Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez

7. Brat Pelin - Fräulein

Muzika: Stefan Papić - Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin , Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin

8. Geminni - Metar sreće

Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić

9. Avgust - Jabuka

Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.

10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom

Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić

11. Aleksandra Sekulić - Kule

Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov

12. LAVINA - Kraj mene

Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA

Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026", biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.

Pobednik festivala, kog će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču.

Srbija u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026

Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja. Naš predstavnik će deliti binu sa ozbiljnim konkurentima, a u istoj grupi su i Hrvatska i Crna Gora.

Pored njih, u prvom polufinalu nastupaju i: Nemačka, Italija, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.

Video: Breskvica bez dlake na jeziku o PZE