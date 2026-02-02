Slušaj vest

Na društvenim mrežama kruže glasine o Džej Ziju i Bijonse nakon objavljivanja Epstajnovih fajlova.

Ministarstvo pravde SAD nedavno je objavilo tri miliona dokumenata, 2.000 video-snimaka i oko 180.000 fotografija iz fajlova Džefrija Epstajna. Iako fajlovi sadrže informacije o više javnih ličnosti, pominju se i Džej Zi, Pusha T i producent Harvi Vajnštajn. Izveštaj FBI-ja iz 2019. pokazao je da je anonimna žena obavestila FBI.

Ona je tvrdila da je 1996. godine oteta iz svog doma, a zatim se, navodno, probudila u Epstajnovoj rezidenciji na Floridi, u prisustvu Džej Zija i Harvija Vajnštajna.

Džej Zi i Bijonse Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

U drugom incidentu, žena je tvrdila da je 2007. bila na zabavi gde su navodno bili Pusha T i Vajnštajn. Navodno su je nakon toga drogirali i seksualno zlostavljali.

Kako su snimci Epstajnovih fajlova postali viralni, i Džej Zi i Bijonse doživeli su ogroman pad na društvenim mrežama, pa je raperov lični Instagram nalog izgubio oko 100.000 pratilaca, dok je njegova supruga izgubila preko 10 miliona pratilaca na platformi.

Ubrzo nakon toga, X nalog Hoops Crave objavio je tvit o slavnom paru, tvrdeći da navodno idu ka razvodu. Sledeći tvit tvrdio je da je Džej Zi navodno napustio zemlju i otišao na nepoznatu lokaciju.

Međutim, ne postoje zvanični izveštaji o tome da se Bijonse razvodi ili da je Džej-Zi napustio SAD, pa sve ostaje u domenu nagađanja, a slavni par nije dao nikakvo zvanično saopštenje u vezi sa Epstajnovim fajlovima.

Kako su korisnici interneta masovno tražili odgovore, pevačica Lizo objavila je TikTok video u kojem iznosi svoj stav o celom slučaju u kom je branila je raperа. Video je posle obrisala.

Pevačica je rekla da su korisnici interneta naseli na „najlakšu, najstariju foru“ verujući navodima iz Epstajnovih fajlova. Takođe je napomenula da fajlovi nisu eksplicitno naveli šta je Džej Zi navodno učinio anonimnoj ženi. Lizo je dodala da sada dovodi u pitanje inteligenciju Amerikanaca.

Lizo Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

„Šta piše da je Džej-Zi uradio? Bio je tamo 1996. godine. Hajde, ljudi, nasedate na to. To je najlakša, najstarija fora u knjizi i iskreno, gubim veru u prosečnu inteligenciju Amerikanaca“, izjavila je pevačica.

Lizo je sugerisala da nije iznenađenje što je jedna slavna ličnost tek nakratko pomenuta u fajlu dugom tri miliona stranica, a onda napomenula da samo pominjanje u fajlovima ne znači da je osoba saučesnik Džefrija Epstajna.

Nakon što je objavila TikTok video, Lizo je doživela negativne reakcije korisnika interneta. Neki su čak tvrdili da sada veruju u navode tri prateće plesačice koje su 2023. optužile pevačicu za seksualno uznemiravanje.

