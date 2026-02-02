Slušaj vest

Sara Fergusonuputila je vulgaran komentar o svojoj ćerki, tada 19-godišnjoj princezi Eugeniji, u mejlu Džefriju Epstajnu, koji je objavljen u sklopu najnovijeg seta dokumenata vezanih za pokojnog finansijera. U poruci iz 2010. godine, koja je deo više od tri miliona dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde (DOJ), bivša vojvotkinja od Jorka spomenula je da njena ćerka ima seks, piše People.

U galeriji pogledajte neke od fajlova iz prethodno objavljenih dokumenata Džefrija Epstajna:

Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

"Vikend za seks"

U mejlu iz marta 2010. godine Epstajn je pitao Ferguson o putovanju u Njujork. Ona je, prema People-u, odgovorila: "Još nisam sigurna. Čekam samo da se Eugenija vrati s vikenda punog seksa!!" To je bilo samo dva dana uoči Eugenijinog 20. rođendana i, prema pisanju The Mirrora, provodila je vreme sa svojim tadašnjim dečkom Džekom Bruksbenkom.

princeza Eugenija
Sara Ferguson u prepisci s Džefrijem Epstajnom pominjala seksualni život svoje ćerke Eugenije Foto: Profimedia

Do ove razmene poruka došlo je nakon što je Epstajn već bio osuđen i odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnog prestupa koji je uključivao maloletnicu. U junu 2008. priznao je krivicu za podsticanje na prostituciju maloletnice, a iz zatvora je pušten 2009. godine, te je počeo da služi kaznu kućnog pritvora koja se završila u avgustu 2010.

profimedia0876235274.jpg
Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Samo se oženi mnome"

U drugim mejlovima poslatim Epstajnu Ferguson je koristila prisniji ton. U poruci iz januara 2010. navodno mu je napisala: "Ti si legenda. Zaista nemam reči kojima bih opisala, dragi moj, zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Xx Na raspolaganju sam ti. Samo se oženi mnome", prenosi Daily Mail. Sličnu poruku, u kojoj mu je rekla da se "oženi" njome, poslala je i u septembru 2009. godine.

Endrju u novim dokumentima

U novoj seriji Epstajnovih dokumenata spominje se i bivši suprug Sare Ferguson, princ Endrju, s kojim ima i stariju ćerku, 37-godišnju princezu Beatris. Objavljene su i fotografije na kojima bivši princ kleči iznad neidentifikovane žene na podu.

U galeriji pogledajte najnovije fotografije iz dokumenata Džefrija Epstajna:

princ Endru na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Prethodno objavljeni dokumenti uključivali su i fotografiju Endrjua kako sedi s Epstajnovom saradnicom Gislejn Maksvel u Sandringem Hausu. Maksvel trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Endrju, kome su prošle jeseni oduzete kraljevske titule, više puta je negirao bilo kakvu krivicu. Povukao se s javnih dužnosti 2019. nakon kontroverznog intervjua za BBC u kom je govorio o svom odnosu s Epstajnom.

Ne propustitePop kultura"Džefri, oženi me!" Bivša snaja kraljice Elizabete skroz raskrinkana u novim Epstajnovim fajlovima: Nudila mu brak i vodila ćerke kod njega
Prin Endru i Sara Ferguson su povezivani sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom
Pop kulturaVojvotkinja od skandala postala beskućnica: Sara Ferguson očajna jer mora da napusti vilu od 30 soba
Sara Ferguson
Planeta"ELITA" LAŽNE DRŽAVE U EPSTAJNOVIM MEJLOVIMA! Pominje se i misteriozna princeza koja LOBIRA ZA PRIŠTINU: Želeli da upoznaju pedofila, sada se svi PRAVE LUDI
Džefri Epstin Bedžet Pacoli Atifete Jahjaga
Pop kulturaRusku manekenku pronašli mrtvu ispred zgrade u kojoj je živela: Njeno ime bilo je na spisku Džefrija Epstajna
12.jpg

Video: Ovo je finansijer Džefrija Epstajna koji je doživeo bizarnu smrt

OVO JE FINANSIJER DŽEFRIJA EPSTAJNA KOJI JE DOŽIVEO BIZARNU SMRT! Milijarder spremao novi koncept gomilanja bogatstva: Pronađen mrtav kako plovi okeanom Izvor: Kurir televizija