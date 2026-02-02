Slušaj vest

Sara Fergusonuputila je vulgaran komentar o svojoj ćerki, tada 19-godišnjoj princezi Eugeniji, u mejlu Džefriju Epstajnu, koji je objavljen u sklopu najnovijeg seta dokumenata vezanih za pokojnog finansijera. U poruci iz 2010. godine, koja je deo više od tri miliona dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde (DOJ), bivša vojvotkinja od Jorka spomenula je da njena ćerka ima seks, piše People.

U galeriji pogledajte neke od fajlova iz prethodno objavljenih dokumenata Džefrija Epstajna:

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

"Vikend za seks"

U mejlu iz marta 2010. godine Epstajn je pitao Ferguson o putovanju u Njujork. Ona je, prema People-u, odgovorila: "Još nisam sigurna. Čekam samo da se Eugenija vrati s vikenda punog seksa!!" To je bilo samo dva dana uoči Eugenijinog 20. rođendana i, prema pisanju The Mirrora, provodila je vreme sa svojim tadašnjim dečkom Džekom Bruksbenkom.

Sara Ferguson u prepisci s Džefrijem Epstajnom pominjala seksualni život svoje ćerke Eugenije Foto: Profimedia

Do ove razmene poruka došlo je nakon što je Epstajn već bio osuđen i odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnog prestupa koji je uključivao maloletnicu. U junu 2008. priznao je krivicu za podsticanje na prostituciju maloletnice, a iz zatvora je pušten 2009. godine, te je počeo da služi kaznu kućnog pritvora koja se završila u avgustu 2010.

Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Samo se oženi mnome"

U drugim mejlovima poslatim Epstajnu Ferguson je koristila prisniji ton. U poruci iz januara 2010. navodno mu je napisala: "Ti si legenda. Zaista nemam reči kojima bih opisala, dragi moj, zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Xx Na raspolaganju sam ti. Samo se oženi mnome", prenosi Daily Mail. Sličnu poruku, u kojoj mu je rekla da se "oženi" njome, poslala je i u septembru 2009. godine.

Endrju u novim dokumentima

U novoj seriji Epstajnovih dokumenata spominje se i bivši suprug Sare Ferguson, princ Endrju, s kojim ima i stariju ćerku, 37-godišnju princezu Beatris. Objavljene su i fotografije na kojima bivši princ kleči iznad neidentifikovane žene na podu.

U galeriji pogledajte najnovije fotografije iz dokumenata Džefrija Epstajna:

1/3 Vidi galeriju princ Endru na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Prethodno objavljeni dokumenti uključivali su i fotografiju Endrjua kako sedi s Epstajnovom saradnicom Gislejn Maksvel u Sandringem Hausu. Maksvel trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Endrju, kome su prošle jeseni oduzete kraljevske titule, više puta je negirao bilo kakvu krivicu. Povukao se s javnih dužnosti 2019. nakon kontroverznog intervjua za BBC u kom je govorio o svom odnosu s Epstajnom.

Video: Ovo je finansijer Džefrija Epstajna koji je doživeo bizarnu smrt