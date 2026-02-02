Slušaj vest

Herardo Tarasena, meksički glumac poznat po ulogama u seriji „Narcos: Mexico“ i filmu Mela Gibsona „Apocalypto“, preminuo je u 56. godini, potvrdio je u subotu Meksički sindikat glumaca.

Uzrok smrti još uvek nije objavljen, a navodno nisu postojali znaci bolesti niti prethodni zdravstveni problemi.

Rođen u Meksiko Sitiju, Tarasena je diplomirao na Univerzitetskom pozorišnom centru Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika (UNAM).

Njegova impresivna karijera trajala je više od tri decenije, tokom kojih je ostvario preko 50 filmskih uloga. Takođe, postao je prepoznatljivo lice na televiziji zahvaljujući serijama poput „Narcos: Mexico“, u kojoj je tumačio meksičkog švercera Pabla Akostu, člana kartela iz Gvadalahare.

Tarasena je međunarodnu slavu stekao 2006. godine u filmu Mela Gibsona „Apocalypto“, igrajući žestokog negativca Middle Eye. Godinu dana kasnije osvojio je Ariel nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu „El Violín“.

Njegova poslednja uloga bila je negativac Raul u filmu „Cometierra“, koji je premijerno prikazan na Amazon Prime prošlog oktobra.

Pre nego što je započeo filmsku i televizijsku karijeru, Tarasena je počeo u plesu i pozorištu, a kasnije se uspešno prebacio na ekran.

