162 karata dijamanata i modna izdanja za pamćenje: Džastin i Hejli Biber oduševili na 68. dodeli Gremi nagrada
Sinoć je u Kripto areni u Los Anđelesu održana 68. dodela Gremi nagrada.
Neki od dobitnika prestižnih muzičkih nagrada su sinoć bili Kendrik Lamar, Bili Ajliš, Lejdi Gaga i Olivija Din, a kao i uvek, ovaj događaj je okupio brojne ličnosti iz muzičke industrije.
Među zapaženima je bio i muzičar Džastin Biber koji se na Gremi nagrade vratio nakon čak četiri godine.
Pevač je sinoć bio nominovan za više nagrada, uključujući nagrade za album godine i najbolji pop vokalni album za pesmu Swag, i najbolji pop solo nastup za pesmu Daisies.
Na 68. dodelu Gremi nagrada, Džastin je stigao sa suprugom Hejli Biber, a par je blistao na crvenom tepihu u svojim crnim modnim kombinacijama
Pevač se odlučio za predimenzionirano crno odelo Balensijaga, koje je rađeno po meri. I sako i pantalone su bile toliko velike, pa su izgledale kao da ih je pozajmio od nekog mnogo krupnijeg muškarca.
Ispod je nosio crnu bluzu, a oko vrata je imao skupocenu dijamantsku ogrlicu od 100 karata, koju potpisuje Lorraine Schwartz.
Njegova supruga Hejli Biber zasenila je sve na crvenom tepihu u crnoj haljini koja je otkrivala ramena brenda Alaia.
Mala crna haljina pratila je liniju njenog tela i uključivala je potpuno providnu suknju koja je otkrivala čak i njen donji veš.
Po uzoru na supruga, i Hejli Biber se odlučila za skupoceni nakit Lorraine Schwartz, pa je tako dodatno istakla lepotu haljine srebrnom ogrlicom sa priveskom u obliku kruške od 30 karata.
Uz haljinu su došle i upečatljive minđuše ukupne težine 20 karata, kao i koktel prsten od 12 karata.
Što se tiče frizure, Hejli Biber se odlučila za trendi frizuru začešljanu unazad, dok je šminka uključivala prigušenu ljubičastu boju usne.
Par je takođe nosio značke „ICE Out“ u znak solidarnosti sa tekućim nacionalnim protestima protiv imigracione i carinske službe.
Podsetimo, ovo je prvi put da je poznati par došao na Gremi nagrade nakon četiri godine.
