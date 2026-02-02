Slušaj vest

Sinoć je u Kripto areni u Los Anđelesu održana 68. dodela Gremi nagrada.

Neki od dobitnika prestižnih muzičkih nagrada su sinoć bili Kendrik Lamar, Bili Ajliš, Lejdi Gaga i Olivija Din, a kao i uvek, ovaj događaj je okupio brojne ličnosti iz muzičke industrije.

Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Među zapaženima je bio i muzičar Džastin Biber koji se na Gremi nagrade vratio nakon čak četiri godine.

Pevač je sinoć bio nominovan za više nagrada, uključujući nagrade za album godine i najbolji pop vokalni album za pesmu Swag, i najbolji pop solo nastup za pesmu Daisies.

Na 68. dodelu Gremi nagrada, Džastin je stigao sa suprugom Hejli Biber, a par je blistao na crvenom tepihu u svojim crnim modnim kombinacijama

Pevač se odlučio za predimenzionirano crno odelo Balensijaga, koje je rađeno po meri. I sako i pantalone su bile toliko velike, pa su izgledale kao da ih je pozajmio od nekog mnogo krupnijeg muškarca.

Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Ispod je nosio crnu bluzu, a oko vrata je imao skupocenu dijamantsku ogrlicu od 100 karata, koju potpisuje Lorraine Schwartz.

Njegova supruga Hejli Biber zasenila je sve na crvenom tepihu u crnoj haljini koja je otkrivala ramena brenda Alaia.

Mala crna haljina pratila je liniju njenog tela i uključivala je potpuno providnu suknju koja je otkrivala čak i njen donji veš.

Po uzoru na supruga, i Hejli Biber se odlučila za skupoceni nakit Lorraine Schwartz, pa je tako dodatno istakla lepotu haljine srebrnom ogrlicom sa priveskom u obliku kruške od 30 karata.

Uz haljinu su došle i upečatljive minđuše ukupne težine 20 karata, kao i koktel prsten od 12 karata.

Džastin i Hejli Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Što se tiče frizure, Hejli Biber se odlučila za trendi frizuru začešljanu unazad, dok je šminka uključivala prigušenu ljubičastu boju usne.

Par je takođe nosio značke „ICE Out“ u znak solidarnosti sa tekućim nacionalnim protestima protiv imigracione i carinske službe.

Podsetimo, ovo je prvi put da je poznati par došao na Gremi nagrade nakon četiri godine.

