Slušaj vest

U novoj dokumentarnoj seriji trebalo bi da budu objavljeni do sada neemitovani audio snimci Majkla Džeksona na kojima govori o odnosima sa decom i načinu na koji su ga ta prijateljstva pratila kroz život. U najavi za serijal "Michael Jackson: The Trial" čuje se „kralj popa“, koji je preminuo 2009. u 51. godini, kako priznaje da mu bliskost sa mladima „ponekad stvara probleme“.

Šokantne izjave o deci

Najava uključuje snimke za koje izvršni producent Tom Anstis tvrdi da pružaju „redak i privilegovan uvid u Majklovu psihu i dušu“. Na njima Džekson govori: „Deca me samo žele dotaknuti i zagrliti… Na kraju se zaljube u moju ličnost. Ponekad mi to stvara probleme.“

Majkl Džekson Foto: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia

Prema pisanju New York Post-a, na jednom snimku izgovara i rečenicu koja je izazvala posebno snažne reakcije:

„Kada bi mi neko sada rekao: 'Majkle, više nikad ne smeš da vidiš nijedno dete'… ubio bih se.“

„Neugodne i jezive fraze“

Neimenovani izvor koji tvrdi da je čuo snimke iz dokumentarca za Post kaže da su pune „vrlo neugodnih fraza i izraza“. „Postoji nešto izuzetno neobično i jezivo u opsesiji Majkla Džeksona decom, pogotovo onom koja nisu njegova“, navodi izvor, dodajući da Džeksonov glas, u kontekstu optužbi koje su ga pratili, „otvara mnoga pitanja“ o njegovom mentalnom stanju i motivima.

Izvor tvrdi i da snimke prikazuju Džeksona „u najiskrenijem izdanju“ te da su „vrlo neugodne“ upravo zato što ih izgovara odrasla osoba – „samac u četrdesetima“ – govoreći o potrebi da bude u blizini dece.

Suđenje koje je pratio ceo svet

Pre 21 godinu Džekson je bio u centru četvoromesečnog suđenja nakon što ga je tada tinejdžer Gavin Arvizo optužio da ga je opijao alkoholom, pokazivao mu pornografiju i seksualno zlostavljao. Džekson je na kraju oslobođen svih optužbi.

Majkl Džekson Foto: STAN HONDA / AFP / Profimedia

Serija iz četiri dela, koja će se prikazivati na britanskom Channel 4, najavljuje da će se odmaknuti od tadašnje medijske histerije i kroz Džeksonov slučaj otvoriti šira pitanja o slavi, rasnim odnosima i funkcionisanju američkog pravosudnog sistema.

Novi detalji i tvrdnje o zataškavanju

Tom Anstis kaže da je na nekim snimcima Džekson na ivici suza. „Snimci su emocionalno sirovi i vrlo stvarni. Donose novo razumevanje o tome ko je Majkl Džekson zaista bio, o čemu je razmišljao i koji su ključni trenuci oblikovali njegov život“, poručio je.

Dokumentarac obećava „ekskluzivne nove snimke i neobjavljene audio trake“, kao i svedočenja „insajdera“ iz Džeksonove pratnje i policije. Među sagovornicima je i njegov bivši PR agent Vinsent Amen koji je za The Telegraph izneo tvrdnju da je postojao svojevrsni „cover-up“, odnosno zataškavanje, s ciljem zaštite pop zvezde.

Izlazi i film o njegovom životu

Osim dokumentarne serije, uskoro stiže i igrani film o njegovom životu, "Majk". Trejler za film srušio je rekorde gledanosti – u samo 24 sata od globalnog lansiranja prikupio je 116,2 miliona pregleda.

Biografski film, koji režira Antoan Fukva, u bioskope stiže 24. aprila 2026. godine. Uloga slavnog kralja popa poverena je njegovom nećaku Džafaru Džeksonu.

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: