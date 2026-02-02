Slušaj vest

Iako je jučerašnjoj dodeli Gremi nagrada najviše priznanja pripalo Kendriku Lamaru, najveća zvezda večeri je bio Bed Bani, portorikanski umetnik koji je nagrađen za album godine.

Njegov Debí Tirar Mas Fotos proglašen je najboljim u 2025, a to je prvi put u 68-godišnjoj istoriji Gremija da je najveću nagradu dobilo izdanje potpuno na španskom jeziku.

Bed Bani Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Bed Bani je potom održao emotivan govor, u kom je poručio:

– Pre nego što se zahvalim Bogu, reći ću – ICE napolje! Mi nismo divljaci, nismo životinje, nismo stranci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci! Jedina stvar jača od mržnje je ljubav. Ako se borimo, moramo to da radimo s ljubavlju.

Poruka ICE out se često proteklih nedelja koristila na protestima širom Sjedinjenih Američkih Država, kao zahtev za okončanje pooštrene imigracione politike administracije Donalda Trampa.

1/8 Vidi galeriju Bed Bani Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Michele Eve Sandberg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsednik Amerike se, inače, ove godine neće pojaviti na finalu Superbola upravo zbog Bed Banija, koji treba da nastupi u poluvremen, kao i zbog benda Grin dej.

– Ja sam protiv njih – poručio je Tramp. – Mislim da je to užasan izbor. Sve što oni rade je sejanje mrže. To je strašno.

Bed Bani Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

Ko je Bed Bani?

Portorikanski pevač i reper je jedna od najvećih muzičkih senzacija proteklih godina, a on je do sada osvojio ukupno šest Gremija, 16 Billboard nagrada i mnogo drugih priznanja.

Rođen je kao Benito Antonio Martinez Okasio u Vega Bahi, u skromnoj porodici. Njegov otac Tito je radio kao kamiondžija, dok mu je majka Lisauri učiteljica, a ima i dvojicu mlađe braće Bernija i Bisaela. Odrastao je uz muziku, jer je njegova majka neprestano puštala omiljene latino pesme dok je radila po kući, a mali Benito je plesao i pevao, pa je rano pokazao čime bi u životu mogao da se bavi.

U školskim danima je pevao u crkvenom horu i nastupao u lokalnim klubovima, a rano je počeo da pravi bitove i piše tekstove, koje je predstavljao na internetu. Dok je studirao audiovizuelne komunikacije, radio je razne poslove kako bi se izdržavao, pa je tako neko vreme bio kasir u supermarketu.

Počeo je da snima obrade, ali i sopstvene pesme već sa 14 godina, a prvi put je skrenuo na sebe pažnju 2016. godine, pesmom Diles, koja mu je pomogla da dođe do prvog ugovora, za Hear this Music.

Kako je Bed Bani dobio nadimak

Njegov nadimak Bed Bani (Bad Bunny – loš zeka), inače, nije nešto što se desilo zbog muzičke karijere, već ga je pratilo od detinjstva: kad je imao šest godina, obukao je kostim zeca za uskršnje fotografisanje, ali je izgledao pomalo nestašno.

S obzirom na to koliko je izgledao smešno i simpatično, porodica ga je nazvala Loš zeka, a taj nadimak ga je pratio ceo život, pa je rešio da ga koristi i kao umetničko ime.

Ono ga je definitivno izdvojilo u muzičkoj industriji jer je i jedinstveno i prepoznatljivo.

Netipičan umetnik

Od samog početka karijere, Bed Bani se profilisao kao muzičar koji spaja savremene ritmove sa smelim idejama.

Njegovi rani spotovi beležili su stotine miliona pregleda, dok su saradnje sa zvezdama poput Niki Minaž, Kardi Bi i Dženifer Lopez dodatno učvrstile njegovu poziciju na svetskoj sceni. Pesma I Like It, koju je snimio s Kardi Bi, osvojila je vrh liste Billboard Hot 100, a projekti i nastupi s velikim imenima kao što su Drejk i Enrike Iglesijas potvrdili su njegov status globalnog fenomena.

Bed Bani je i modna i LGBT ikona, ali i filmska zvezda

Osim u muzici, Bed Bani je snažan trag ostavio i u svetu mode.

Prepoznatljiv je po tome što briše granice između muških i ženskih stilova, tako što kombinuje suknje, haljine, upečatljive boje i neobične krojeve. Njegov modni izraz izaziva pažnju gotovo koliko i njegova muzika, a svaki javni izlazak tumači se kao poruka i stav.

Poznato je da drži do manikira, pa često ima interesantno ukrašene i nadograđene nokte, a 2018. godine je javno kritikovao jedan salon u Španiji koji je odbio da mu pruži usluge jer je muškarac. To je dovelo do homofobičnih komentara i pitanja u vezi s njegovom seksualnošću, a reper je poznat po tome što podržava LGBT prava. Javno je pre nekoliko godina rekao da je "seksualno fluidan" i heteroseksualac.

– Na kraju krajeva, ne znam hoće li mi se za 20 godina dopasti muškarac. U životu se nikad ne zna. U ovom trenutku sam heteroseksualac i volim žene – rekao je za LA Times 2020.

Riki Martin ga je jednom prilikom nazvao "ikonom latino kvir zajednice" zbog javne podrške trans osobama i gej populaciji, za koju se često zalagao i na društvenim mrežama i na raznim događajima koji okupljaju slavne.

Posebnu potvrdu statusa modne ikone dobio je 2024. godine, kada je bio jedan od domaćina Met gale, zajedno sa Dženifer Lopez, Zendejom, Krisom Hemsvortom i Anom Vintur.

Njegova karijera nije ostala ograničena samo na muzičku industriju. Pojavio se i na filmskom platnu u filmovima"Brzi i žestoki 9", "Brzina metka", "Kasandro", "F9", "Hepi Gilmor 2" i "Uhvaćen na delu", a ujedno je postao i prvi muškarac koji se samostalno našao na naslovnoj strani magazina Playboy.

Ljubavni život Bed Banija

Iako je vrlo aktivan na društvenim mrežama i paparaci su mu neprestano za petama, muzičar uspeva da sačuva svoju privatnost od medija koliko je moguće.

Proveo je pet godina s Karliz de la Kruz, koja ga je 2023. tužila jer je iskoristio njen glas u pesmama Pa Ti i Dos Mil 16, rečenicu "Bad Bunny, baby", koju je ona snimila 2015, dok su još bili u vezi. Ona je zahtevala najmanje 40 miliona dolara, nakon što je odbila 2.000 koje joj je ponudio, a mediji su pisali da je Karliz dobila na sudu, što je ona potom demantovala.

Poznato je da je pet godina bio u vezi s Gabrijelom Berlingeri, dizajnerkom nakita koju je upoznao u restoranu tokom porodične večere nakon jednog koncerta 2017.

S njom je ostao do 2022, a potom je naredne upoznao manekenku Kendal Džener, s kojom je učestvovao u kampanji za Gucci, koja je "istraživala intimnost zajedničkog putovanja".

Mnogi su verovali da je njihova ljubav marketinški trik jer je poznato da Bed Bani nije sjajan govornik engleskog, dok Kendal ne zna španski, ali je veza ipak potrajala godinu dana.

VIDEO: Kendal Džener