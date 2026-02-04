Slušaj vest

Zovu ga "nasmejani krokodil" jer iako milijarder Nelson Pelc, otac Nikole Pelc, poseduje određeni lični šarm, u poslovnom svetu ga se boje i poštuju zbog njegovih "oštrih zuba". I on je sasvim zadovoljan tom reputacijom, pa zbog svega toga i ne čudi da Viktorija i Dejvid Bekam smatraju upravo njega glavnim krivcem za sve što se događa.

Kada su ga 2024. godine, tokom ručka s novinarima Financial Times-a, pitali o tome zašto su ga otpušteni organizatori venčanja njegove ćerke Nikole Pelc nazvali "milijarderom nasilnikom", Nelson Pelc se samo nasmejao i rekao: "To je verovatno istina. Kakva je svrha biti milijarder ako nisi nasilnik?"

Upravo je to čovek s kojim su Dejvid i Viktorija Bekam ušli u rat. Bekamovi već sumnjaju da je on opasan protivnik: sigurni su da upravo on plaća pravne savete i PR podršku za Nikolu i njenog supruga Bruklina, otuđenog sina Bekamovih.

"Bruklin to nije napisao"

Bili su šokirani Bruklinovom izjavom na Instagramu prošlog ponedeljka i sumnjaju da je njihov sin to uopšte napisao. Stil, ton i konstrukcija rečenica svima u taboru Bekamovih deluju kao da su miljama daleko od Bruklinovog uobičajenog izraza. Bruklin je mladić koji je poznat po tome što na Instagramu brka osnovne reči poput "witch" (veštica) umesto "which" (koji).

Poslovni svet Nelsona Pelca daleko je od sveta fudbala, pop muzike ili pariske mode, ali Bekamovi su se sigurno edukovali o interesovanjima 83-godišnjeg Pelca otkako je njihov sin počeo da se zabavlja s njegovom ćerkom. Harvardska poslovna škola koristila je Pelcovu akviziciju brenda sokova "Snapple" kao studiju slučaja briljantne poslovne strategije. Poznat je po napadima na divove poput "Unilevera", "Heinza", "Mondeleza" i "Disneya".

Strpljenje i duboki džepovi

Međutim, ono što Bekamovi možda još ne razumeju jeste temeljnost i strpljenje Pelca, koji ima dovoljno duboke džepove da finansira pravne sporove decenijama i navikao je da bude po njegovom. To se najbolje vidi u njegovoj 14-godišnjoj pravnoj borbi oko poreza na njegovo ogromno imanje u Njujorku.

Iako je procenjena vrednost imanja oko 40 miliona dolara, Pelcovi advokati tvrde da vredi tek 3 miliona, kako bi smanjio porez. Podneo je osam tužbi u 14 godina, koristeći advokate koji naplaćuju 3.000 dolara po satu, samo kako bi uštedeo 845.000 dolara.

Ovde se možda krije upozorenje za Bekamove. Postoji jasan kontrast između vrlo bogatih, ali nimalo razmetljivih Pelcovih, i "kičastih", ali daleko manje bogatih Bekamovih. BogatstvoPelcovih procenjuje se na 1,6 milijardi dolara, iako neki sumnjaju da je to ozbiljno potcenjeno.

