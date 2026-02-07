Slušaj vest

Danas Kejt Vinsletvaži za jednu od najpoštovanijih britanskih glumica njene generacije, a tokom višedecenijske karijere je osvojila Oskara, a bila nominovana za ovo priznanje ukupno sedam puta.

Iako je u tom trenutku već imala iza sebe nekoliko uloga, svetsku slavu je stekla 1997, kada ju je publika upoznala kao Rouz u filmu "Titanik".

Međutim, godina koja je bila prekretnica i najsrećnija u njenoj karijeru na privatnom planu je donela sasvim suprotno. Malo je poznato da Kejt Vinslet nije prisustvovala premijeri filma koji ju je lansirao u zvezde jer je njen bivši dečko preminuo nekoliko dana ranije.

Prva ljubav Kejt Vinslet – odrastao muškarac kad je imala 15 godina

Film Titanik Foto: Printskrin

Već na snimanju njene prve TV serije, naučno-fantastične drame Dark Season, glumica je započela vezu sa glumcem i scenaristom Stivenom Tredreom, koji je bio znatno stariji od nje. Imao je 27 godina, dok je ona imala tek 15, što tada, iz nekog razloga, nije privuklo mnogo pažnje, ali bi danas svakako izazvalo burne reakcije.

Njihova veza trajala je četiri i po godine, a okončana je tokom Tredreove borbe s rakom kostiju. Kasnije je otkriveno da je upravo on insistirao na raskidu, jer nije želeo da Kejt zapostavi sopstveni život i karijeru da bi brinula o njemu, svestan da mu predstoji borba koju verovatno neće dobiti.

– Stiven me je pustio, to je bio čin ljubavi. Kada se osvrnem, volela bih da nije tako postupio. Volela bih da sam bila s njim. Do samog užasnog kraja. Otišao je tako brzo, a ja i dalje vrtim kroz glavu sve te trenutke. Pričam o Stivenu kao da ga još uvek volim. Ali volim ga. Nadam se da ću ga zauvek voleti – ispričala je glumica u jednom intervjuu.

Tredre nije dočekao da vidi koliki će uspeh Kejt postići. Preminuo je u decembru 1997. godine, samo nekoliko dana pre svetske premijere "Titanika" u Los Anđelesu. Umesto da prisustvuje glamuroznom događaju, koji je predstavljao vrhunac njene dotadašnje karijere, Kejt je izabrala da ode u Englesku na njegovu sahranu.

– Ljudi su mi govorili stvari poput: "Vidi, razumemo, mora da ti je teško, ali zar Stiven ne bi želeo da odeš?" – prisetila se Kejt jednom prilikom. – Ne, ne bi prokleto želeo. Stiven bi želeo da odem na njegovu sahranu, da budem tamo.

Najveći profesionalni uspeh tako je stigao u njenom najtežem životnom periodu. Tek godinama kasnije, sa zrelošću i iskustvom, Kejt je postala svesna koliko je taj trenutak bio traumatičan.

– Kada se setim, uviđam kroz šta sam zaista prošla kada je izašao "Titanik". Bolelo me je, bila sam zbunjena zbog toga ko sam – rekla je glumica. – On je bio najvažnija osoba u mom životu pored moje porodice.

Titanik Foto: Profimedia

Kako je otkrila, Stivena je upoznala dok je još bila veoma mlada, nesigurna i povučena.

– Bila sam vrlo stidljiva. Bila sam ranjiva... Druge devojčice su me zadirkivale. Bila sam meta vršnjačkog zlostavljanja. Samo sam spuštala glavu i puštala to, to je bio moj način da preživim. Stiven je učinio da se osetim bezbedno i prihvaćeno – prisetila se Kejt.

Dug put do prave ljubavi

Nova velika ljubav u njen život pojavila se tek godinama kasnije.

Nakon trogodišnjeg braka sa rediteljem Džimom Trepletonom, u kom je dobila ćerku Miju, upoznala je njegovog kolegu Sema Mendeza.

Iako je isprva odbila pozorišnu ulogu koju joj je ponudio, pristala je na izlazak i vrlo brzo se zaljubila. Venčali su se 2003. godine i dobili sina Džoa, danas filmskim scenaristom, ali je brak okončan 2010, u jeku glasina o njegovoj navodnoj prevari sa Rebekom Hol.

Od 2012. godine Kejt je u braku sa Edvardom Abelom Smitom, sestrićem poznatog bogataša Ričarda Brensona. Zajedno imaju sina i žive povučenim životom u selu u Saseksu, a glumica ističe da joj je porodica prioritet i da pažljivo bira projekte kako ne bi dugo bila daleko od kuće.

– Kad dobijete decu, to vam potpuno menja pogled na stvari. Sve ostalo jednostavno nestane – kaže ona.

