Sin Vorena Bafeta, Piter,nije imao pojma da mu je otac milijarder, a istinu je otkrio tek u 20-im godinama, nakon što je bogati preduzetnik i otac troje dece ušao na Forbsovu listu najbogatijih Amerikanaca.

Voren Bafet je krio svoj status milijardera pred sopstvenom decom!

Foto: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Sin preduzetnika, Piter Bafet, ispričao je Forbsu da nije imao pojma koliko je njegov otac bogat sve dok nije prošao svoje tinejdžerske godine.

Sećajući se trenutka kad je prvi put video da je Voren (95) ušao na Forbsovu listu najbogatijih Amerikanaca, Piter (sada 67) rekao je: "Tek tad smo saznali koliko novca imamo kao porodica. Ne šalim se".

"Bilo je to kad sam imao 20-ak godina, kad smo se mama i ja nekad razgovarali jer je on bio na toj listi. I smejali smo se tome jer smo rekli: 'Pa, nije li to smešno? Znamo ko smo, ali sad nas svi drugačije tretiraju.' Bila je to fascinantna promena, iako ne ogromna, jer nismo živeli u tom svetu ili kulturnom okviru gde se bogatstvo previše pokazivalo", nastavio je Piter, inače muzičar. "Naši prijatelji bili su jednako iznenađeni kao i ja".

Piter Bafet Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Voren je o tome rekao: "Deca su tada već bila formirana i znala su ko su im prijatelji, a prijatelji su im bili prijatelji zato što su ih voleli, a ne zato što su bogata deca iz kraja ili tako nešto".

Normalno odrastanje

Voren je otac troje dece koju ima s pokojnom prvom suprugom Suzan Bafet.

Ćerka Suzan Elis Bafet rođena je u julu 1953, sin Hauard Bafet u decembru 1954, a Piter je upotpunio porodicu u maju 1958. Voren i Suzan razdvojili su se krajem 1970-ih, ali nikad se nisu razveli. Suzan je umrla od moždanog udara u 72. godini u julu 2004, ali pre smrti upoznala je Vorena s njegovom sadašnjom suprugom Astrid Menks Bafet. (Venčali su se 2006).

Voren, predsednik i bivši izvršni direktor "Berkshire Hathawaya", najavio je da će donirati svoje bogatstvo, procenjeno na 143,2 milijarde dolara prema Forbsu, dobrotvornom fondu nakon smrti. Deca će upravljati fondom i imati 10 godina da novac raspodele po odabranim dobrotvornim organizacijama.

"Nije tako lako davati novac ako to želite pametno, ako to želite inteligentno", rekao je Hauard ranije Associated Pressu. "Prilično je neverovatno što nam daje ovu priliku".

Foto: Profimedia / AHMET SEL/SIPA, Profimedia, AP

Voren je pre planirao da donira bogatstvo Bilu Gejtsu i Melindi Frenč Gejts u njihovu fondaciju, odakle je podneo ostavku 2021.

Do smrti, Voren će nastaviti da godišnje donira Gejtsovoj fondaciji (od 2006) i porodičnim fondacijama, uključujući onu imenovanu po pokojnoj supruzi, Suzan Tompson Bafet fondaciji.

Inače, Voren je trenutno deveti najbogatiji čovek na svetu, iza Ilona Maska, Larija Pejdža, Sergeja Brina, Džefa Bezosa, Larija Elisona, Marka Zakerberga, Bernarda Arnolta i Džensena Haunga, prema Forbsovoj listi milijardera u realnom vremenu.

(Kurir.rs/ Tportal)

