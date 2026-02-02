Slušaj vest

Čuvena glumica i pevačica koja je nedavno osvojila prvi Zlatni globus, a smeši joj se i Oskar, bila je sinoć na dodeli prestižnih muzičkih priznanja u Los Anđelesu zadužena i za najodvažnije modno izdanje.

Tejana Tejlor je na dodeli Gremi nagrada priznanje uručila Lejdi Gagi u ovoj kategoriji, a evo ko ju je zasenio na polju R&B muzike. Srdačno se pozdravila sa slavnom pevačicom, čija je pobeda ozbiljno zasmetala Majli Sajrus.

Nominacija za Gremi je svakako veliki uspeh i još jedna je potvrda da Tejana Tejlor doživljava najveći uspon u karijeri. Za ovu ulogu nagrađena je Zlatnim globusom i nominovana za Oskara.

"Trbušnajci su ti ludilo"

Tejana Tejlor koju zbog ovoga povezuju sa Leonardom Dikaprijem, na crvenom tepihu je nosila kreaciju modne kuće Tom Ford na čijem čelu je Hajder Akerman. Ova modna marka bila je i ranije zadužena za njene modne šokove. A ovaj put za nju je odabrana svetlucava haljina sa ogromnim izrezima na stomaku, dekolteu i oko kukova.

Onoliko materijala koliko je bilo upotrebljeno za krojenje haljine, toliko tkanine je i odbačeno da bi se napravili ovakvi izrezi koji su razotkrili čelične mišiće holivudske zvezde, pa na mrežama komentarišu: "Trbušnajci su ti ludilo", što je jedna od brojnih reakcija o njenom stajlingu koji je za jedne "preko svake mere", a za druge "potpuno u njenom stilu".

I tačno je, Tom Ford modna kuća osmislla je krajnje originalnu golu haljinu, u eri nagih stajlinga, a Tejana se sa lakoćom izborila sa ovim izazovom, što nije lako, i ne ide svakome od ruke.

