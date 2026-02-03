Slušaj vest

Nakon što je postao viralan snimak na kom Gordon Remzi plače ugledavši ćerku Holi u venčanici, slavni kuvar otkrio je i pravi razlog svojih suza. Holi Remzi i olimpijac Adam Piti venčali su se prošlog meseca na ceremoniji u Batu, a njen otac sada se našalio da ga nisu savladale emocije zbog porodičnih drama, već zbog cene venčanice.

U razgovoru za američku televiziju, Remzi je govorio o ćerkinom venčanju i savetima za uspešan brak, ali je pritom izbegao da spomene svađu svog novog zeta Adama s njegovom majkom.

Šale o skupoj haljini

Komentarišući trenutak koji je mnoge dirnuo, Remzi je u svom stilu objasnio šta ga je zaista ganulo. "Bio sam jako emotivan. Rasplakao sam se kad sam shvatio koliko je haljina koštala. To me je jednostavno preseklo. Bio je to zaista dirljiv trenutak", našalio se kuvar.

Zatim je ipak dodao šta ga je zaista dirnulo. "Imamo šestoro dece - tri ćerke i tri sina. Njihova majka Tejna je neverovatna. Ali videti svoju ćerku kako silazi niz stepenice i shvatiti da se ta devojčica pretvorila u ovu predivnu mladu ženu... to vas jednostavno gane", rekao je.

Tokom gostovanja u emisiji Dženifer Hadson, osvrnuo se i na svoje plesačke veštine. "Uopšte ne znam da plešem, imam ogromna stopala. Čak i na venčanju sam se mučio s plesom", priznao je.

Savet za uspešan brak

Remzi, koji će uskoro proslaviti 30. godišnjicu braka sa suprugom Tejnom, otkrio je i kakav je savet dao ćerki Holi. "Mnogo razgovaramo s decom. Naravno, provodimo i vreme odvojeno, ali bitno je da je to kvalitetno provedeno vreme", rekao je.

"Tajna svake dobre veze nije samo u komunikaciji, već i u zajedničkom vremenu... izlascima, večerama, odlascima u bioskop, trčanju. Zajedno idemo na triatlone. Dakle, sve se svodi na povezanost, otvorenost i upornost."

Porodična drama u pozadini venčanja

Kako prenose mediji, Remzi je na venčanju održao upečatljiv govor u kom se dotakao i napetih porodičnih odnosa svog zeta. Navodno je rekao da će njegova supruga Tejna "biti dobra majka oboma", aludirajući na svađu plivača Adama Pitija s njegovom majkom, koja nije bila na venčanju.

Otkriveno je da je Adam blokirao njene poruke, a porodični izvor tvrdi da je Adamova majka "ogorčena i povređena" što je Remzi spomenuo njihovu svađu u svom govoru., prenosi Index.hr.

