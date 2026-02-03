Slušaj vest

Viktorija Bekami Dejvid Bekam bili su u Parizu, dok je trajala Nedelja mode, branili su reputaciju modnih ikona, pa su se nekoliko puta pojavili pred fotoreporterima besprekorno stilizovani. Bore se sa pravom porodičnom dramom, koja je tinjala godinama. Prva kulimacija desila se 2022. na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc, kada se navodno desio sporan ples britanske dizajnerka, a buru je najavila afera venčanica, o kojoj ima kontradiktornih detalja.

Ulje na vatru dodale su izjave Bruklina Bekama da su ga roditelji kontrolisali, vođeni interesima brenda Bekam koji im je prioritet u životu, kako on tvrdi. Ali su roditelji spremni da pređu preko svega što je javno objavio.

"Dejvid i Viktorija vole Bruklina i boje se da ga ne izgube. Odmah bi ga prihvatili nazad", rekao je izvor za People, dok je drugi insajder dodao: "Bekamovi ipak nemaju nameru da se pomire sa sinom osim ako ne odbaci Nikolu".

1/5 Vidi galeriju Viktorija Bekam Foto: Prontscreen/Instagram/victoriabeckham

Bruklin Bekam neće prihvatiti taj ultimatum, napominju izvori. "U poslednje tri godine dobio je veću podršku od supruge nego od roditelja tokom svih ovih godina".

Izvor blizak porodici Bekam tvrdi : „Dejvid i Viktorija veruju da će im se sin vremenom vratiti. Ali do tada ne mogu ništa da urade".

Bruklin Bekam je u saopoštenju preko Instagrama naglasio da su se roditelji trudili da mu razore vezu sa Nikolom Pelc, kao i samo venčanje gde se osećala tenzija u vazduhu, ali i tekle suze zbog prljavog plesa Viktorije Bekam.

Kako je poručio, želi da se zauzme za sebe, da živi kako želi i zaštiti svoj brak sa Nikolom Pelc, koju očigledno vidi pored sebe u budućnosti. Ništa do sada ne ulazuje da je spreman da se odrekne svoje izabranice. A ultimatum njegovih roditelja mogao bi da pogorša situaciju jer im je sin i te kako zamerio što su se mešali u njegov ljubavni život.

Viktorija i Dejvid Bekam, sudeći po rečima insajdera, misle da je Nikola Pelc loš izbor za njihovog sina.

Nikola Pelc ne pominje imena Bruklinovih roditelja, pozira golišava

Omražena američka snaja je netrpeljivost prema Viktoriji i Dejvidi ispoljila i u intervjuu za Grazia, samo nekoliko meseci nakon venčanja. Bilo joj je mrsko da izgovora njihova imena pa ih je najčešće oslovaljavala sa "Bruklinovi roditelji" ili bi rekla "ona, Viktorija, uh".

Navodno je i ona dala Bruklinu ultimatum da bira između nje i njegove majke, a poslednjih dana sa mužem preko Instagrama deli detalje svog "dolce vita" životnog stila. Komentariše se da je još mršavija nego inače, ali i da takvim objavama provociraju Viktoriju i Dejvida. Nikola Pelc i dalje na Instagramu prati ove članove porodice Bekam.

Nikola Pelc gola u krevetu Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Bruklin Bekam objavio je na Instagramu, baš u momentu dok su njegovi roditelji bili u Parizu, sliku svoje golišave supruge, kako se kupa u kadi. Nikola je ranije često pozirala naga, pa je nastavila seriju takvih izdanja.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Bruklin Bekam i Nikola Pelc: