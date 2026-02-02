Slušaj vest

Danas su objavljene sve numere kojima će se ovogodišnji učesnici takmićenja Pesma za Evroviziju okušati u pohodu na Pesmu Evrovizije. Među najgledanijim snimcima trenutno je onaj Harem girls, a sledi ga numera koju je otpevala Mirna Radulović- "Omaja".

Karijera i takmičenja

Mirna je privukla pažnju na sebe pobedom u muzičkom takmičenju "Prvi glas Srbije“, nakon čega je sa Nevenom Božović i Sarom Jovanović, predstavljala Srbiju na Evroviziji 2013. godine kao deo grupe "Moje 3“.

Mirna je nakon učešća na Evroviziji nestala iz javnosti, a godinama se spekulisalo šta je razlog povlačenja iz medija.

Ljubavni život

Pisali su da se Mirna i dalje sudi sa jednom srpskom televizijom, a pevačica je već neko vreme u vezi sa MMA borcem Nikolom Đurđevim, a evo kako on izgleda:

Pogledajte kako danas izgleda Mirna Radulović:

1/6 Vidi galeriju Mirna Radulović Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen

Danas je i zvanično obljavljena numera koju ćemo slušati ovog marta, a u pitanju je pesma "Omaja".

VIDEO: Pesma za Evroviziju