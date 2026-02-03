Slušaj vest

Francuska manekenka Tilan Blondo, koju su mediji još kao dete proglasili „najlepšom devojčicom na svetu“, godinama kasnije otvoreno je govorila o tome kako je doživljavala tu titulu – i njen odgovor je iznenadio mnoge.

Tijlan danas ima 24 godine, ali njen put ka slavi počeo je neverovatno rano. Imala je svega tri godine kada ju je, tokom šetnje Parizom sa majkom, primetio skaut slavnog dizajnera Žan Pola Gotjea. Njena majka, televizijska voditeljka i dizajnerka Veronika Lubre, pristala je da se devojčica već sutradan pojavi na modnom događaju – i time je Tilanin život zauvek promenjen.

Od devojčice do svetske modne zvezde

Vrlo brzo nakon toga, Blondo je dobila etiketu koja će je pratiti godinama – „najlepša devojčica na svetu“. Do desete godine već je pozirala za Vogue Paris, a sa samo 15 godina šetala je crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Kanu.

Ipak, kako sama kaže, ona se nikada nije doživljavala na način na koji su je drugi videli.

„Ja sam samo čovek“

U intervjuu za The Telegraph iz 2018. godine, kada je imala 17 godina, Tijlan je iskreno govorila o teretu slave:

– „Kada si mali, ne obraćaš pažnju na to. Ljudi ti govore: ‘Ti si najlepša devojčica na svetu’, a ti misliš: ‘Ne, ja samo igram igrice na iPadu’“, rekla je tada.

Dodala je da se njen stav nije promenio ni godinama kasnije:

– „I danas mi kažu da sam najlepša, a ja odgovaram: ‘Ne, nisam. Ja sam samo ljudsko biće, tinejdžerka.’“

Od mode do biznisa

U vreme tog intervjua, Blondo je upravo pokretala svoj modni brend Heaven May, a u međuvremenu je napravila još jedan poslovni iskorak – lansirala je beauty brend ENALYHT, specijalizovan za proizvode za negu kose.

Cene proizvoda na njenom sajtu kreću se od 22 do 105 evra, a brend beleži sve veću popularnost.

Glasine o estetskim zahvatima

Zbog toga što je odrasla pred očima javnosti, mnoge je iznenadilo kako Tilan danas izgleda, pa su se pojavile i spekulacije o estetskim korekcijama, naročito kada je reč o njenim usnama.

Manekenka je te tvrdnje kategorično demantovala, naglasivši da nikada nije imala plastične operacije.

– „Umorna sam od ovakvih komentara. Znam da današnja generacija sve radi vrlo rano, ali ja nikada nisam dirala ništa“, napisala je na Instagramu prošle godine.

Dodala je i:

– „Možete pogledati moje stare fotografije – ništa se nije promenilo. To što nosim šminku ili olovku za usne ne znači da sam radila lice ili usne.“