Izrasla je u pravu lepoticu: Unuka Toma Henksa na dodeli Gremi nagrada proslavila 15. rođendan
Gremi nagradesu održane sinoć u Kripto areni po 68. put, a kao i uvek brojen poznate ličnosti iz sfere muzičke industrije i svetskog šoubiznisa su došli da podrže svoje kolege.
Među njima je bila i pevačica i glumica Rita Vilson, kojoj je jučerašnji dan bio posebno važan. Naime, ona je na dodeli Gremi nagrada stigla u društvu unuke njenog supruga Olivije Henks, koja je baš juče proslavila svoj 15. rođendan.
Podsetimo, Tom Henks i Rita Vilson imaju sinove Cheta i Trumana, dok glumac iz prvog braka ima sina Kolina i ćerku Elizabet.
Olivija Henks je ćerka Tomovog sina Kolina i njegove supruge Samante Brajant. Rita i Olivija su ponosno pozirale na crvenom tepihu, ne skidajući osmeh sa lica. Rita je za ovu priliku odabrala upečatljivu crnu haljinu kratkih rukava prekrivenu sjajnim kamenčićima, a izgled je upotpunila metalik srebrnim rukavicamama bez prstiju.
Kosu je pustila da joj pada niz telu u blagim talasima i sa razdeljkom na sredini. Ipak, sasvim očekivano, prava zvezda večeri je bila slavljenica. Petnaestogodišnja Olivija je izgledala veoma elegantno u uskoj tamnoplavoj haljini s interesantnim srebrnim detaljem na levom ramenu.
Mlada unuka Toma Henksa je svoju kosu nosila u polupodignutoj firzuri sa nekoliko pramenova koji su joj uokviravali lice.
(Kurir.rs/Glossy)
