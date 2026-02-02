Slušaj vest

Gremi nagradesu održane sinoć u Kripto areni po 68. put, a kao i uvek brojen poznate ličnosti iz sfere muzičke industrije i svetskog šoubiznisa su došli da podrže svoje kolege.

Među njima je bila i pevačica i glumica Rita Vilson, kojoj je jučerašnji dan bio posebno važan. Naime, ona je na dodeli Gremi nagrada stigla u društvu unuke njenog supruga Olivije Henks, koja je baš juče proslavila svoj 15. rođendan.

Rita Vislon Foto: Profimedia

Podsetimo, Tom Henks i Rita Vilson imaju sinove Cheta i Trumana, dok glumac iz prvog braka ima sina Kolina i ćerku Elizabet.

Olivija Henks je ćerka Tomovog sina Kolina i njegove supruge Samante Brajant. Rita i Olivija su ponosno pozirale na crvenom tepihu, ne skidajući osmeh sa lica. Rita je za ovu priliku odabrala upečatljivu crnu haljinu kratkih rukava prekrivenu sjajnim kamenčićima, a izgled je upotpunila metalik srebrnim rukavicamama bez prstiju.

Rita Vilson, Olivija Henks Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Kosu je pustila da joj pada niz telu u blagim talasima i sa razdeljkom na sredini. Ipak, sasvim očekivano, prava zvezda večeri je bila slavljenica. Petnaestogodišnja Olivija je izgledala veoma elegantno u uskoj tamnoplavoj haljini s interesantnim srebrnim detaljem na levom ramenu.

Mlada unuka Toma Henksa je svoju kosu nosila u polupodignutoj firzuri sa nekoliko pramenova koji su joj uokviravali lice.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: