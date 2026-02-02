Afera Bena Afleka i Blejk Lajvli ponovo u fokusu: Otkriveno zašto je njegova bivša izljubomorisala na koleginicu
Malo je poznato da Bena Afleka i Blejk Lajvli povezuje saradnja koja je pre 15 godina bila trn u oku Dženifer Garner. Kada je Aflek izabrao Blejk Lajvli za ulogu svoje problematične bivše devojke u filmu "The Town", bio je uveren da za tu ulogu ne postoji bolji izbor. Ipak, snažna hemija između glumaca ozbiljno je zabrinula njegovu tadašnju suprugu.
Oduševljenje koje je s vremenom nestalo
Danas 53-godišnji glumac tada je bio oduševljen još uvek relativno nepoznatom zvezdom tinejdžerske serije "Tračara", ali sav taj entuzijazam prema Blejk Lajvli s vremenom je potpuno splasnuo. Iako ju je pre 15 godina obasipao komplimentima i javno hvalio, Dejli Mejl sada donosi pozadinu priče o tome zašto Aflek navodno nije bio naročito voljan da ponovo sarađuje sa bivšom koleginicom kada ga je, kako se piše, zamolila za pomoć oko filma "Priča završava s nama".
Uloga Dženifer Garner u celoj priči
Ključ odgovora, prema navodima izvora, leži upravo u njegovoj bivšoj supruzi - Dženifer Garner.
Naime, Aflek navodno nije želeo da ponovo uspostavlja komunikaciju sa Blejk, jer je bio svestan da bi svaki kontakt mogao da procuri u medije i probudi bolna sećanja kod Dženifer. U vreme kada su svi hvalili njihovu hemiju i spekulisali da Aflek gaji posebne simpatije prema znatno mlađoj koleginici, Dženifer Garner je bila povređena i pod pritiskom glasina da su Aflek i Lajvli profesionalni odnos sa seta preneli i u privatni život.
Glasine koje su ostavile posledice
Prema izvorima, Aflek je i te kako svestan svih priča koje su kružile o njemu i Blejk dok je još bio u braku. Bilo je potrebno mnogo vremena da on i Dženifer ponovo izgrade stabilan i čvrst odnos kakav imaju danas, zbog čega je smatrao da bi obnavljanje kontakta sa Blejk moglo biti štetno - ne samo za njega, već i za njegovu bivšu suprugu.
Zašto je odbio da pomogne
Upravo zato, tvrdi novi izvor za Dejli Mejl, Aflek nije želeo da ima bilo kakve veze sa projektom koji je na kraju "usisao" plavokosu glumicu u niz kontroverzi. Nije video razlog da se uključuje u film s kojim nije imao nikakve profesionalne veze, pogotovo jer sa Blejk nije u bliskom prijateljskom odnosu.
"Ben nije video nikakav razlog da bude uvučen u sagu oko filma "Priča završava s nama". On nema nikakve veze s tim projektom. Takođe, njih dvoje nisu naročito bliski prijatelji. Potpuno je svestan glasina koje su kružile o njemu i Blejk dok je bio u braku. Trebale su godine da on i Džen postanu jaki kao što su danas. Smatrao je da bi ponovno uvođenje Blejk u njegov život bilo loše ne samo za njega, već i za Džen", otkrio je izvor za Dejli Mejl.
(Kurir.rs/Tportal)
