Glumac Heraldo Tarasena, poznat po ulozi u hit seriji "Narcos: Mexico", preminuo je u 55. godini. Vest o njegovoj smrti potvrdila je Meksička akademija filmskih umetnosti i nauka, koja se od glumca oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Heraldo Tarasena je bio fundamentalni glumac meksičke kinematografije, čije je prisustvo na ekranu ostavilo snažan, iskren i duboko ljudski trag", navela je Akademija.

U saopštenju se dodaje da se upućuje "iskreno i duboko saučešće porodici, prijateljima i kolegama", uz poruku da će njegovo delo i prepoznatljivo lice zauvek ostati deo kolektivnog sećanja filma u Meksiku i nakon smrti.

Uloge koje su obeležile njegovu karijeru

Šira publika najviše pamti Heralda Tarasenu po ulozi Pabla Akoste, krijumčara droge u Netfliksovoj seriji "Narcos: Mexico". Serija, koja je emitovana od 2018. do 2021. godine, bavila se usponom i padom zloglasnog kartela Gvadalahara tokom osamdesetih godina prošlog veka. U seriji su, između ostalih, igrali Majkl Penja, Dijego Luna, Tenoč Huerta, Alisa Dijaz, Hoakin Kosio, Alehandro Eda i Met Lečer.

Jedna od njegovih najzapaženijih filmskih uloga bila je u epskom ostvarenju "Apokalipto" iz 2006. godine, u režiji Mela Gibsona. Film je smešten u period propasti civilizacije Maja i prati mladog lovca koji pokušava da pobegne iz zarobljeništva. U ovom ostvarenju Tarasena je igrao rame uz rame sa Rudijem Jangbladom, Raulom Truhijem, Majrom Serbulom i Dalijom Ernandes.

Pored toga, publika ga pamti i po filmovima "El Violin", "Saving Private Perez", "A World for Raul", "Sound of Freedom" i "Surviving My Quinceañera", kao i po ulogama u serijama "Pedal to Metal" i "Queen of the South".

Posvećenost glumi do samog kraja

U jednom ranijem intervjuu, Tarasena je govorio o posvećenosti svom poslu. Za ulogu u filmu "Saving Private Perez" otkrio je da je morao znatno da promeni fizički izgled.

"Morao sam da dobijem oko devet kilograma za tu ulogu, ali sam uspeo da ih skinem za dva meseca", rekao je tada. Dodao je i da mu je bilo važno što je učestvovao u filmu koji je ocenio kao "rizičan, ali iskren i drugačiji".

Tokom prošle godine pojavio se u sedam epizoda Amazonove serije "Cometierra", a prema podacima sa IMDb-ja, u trenutku smrti imao je dva projekta u postprodukciji i još dva u pripremi, što svedoči o tome da je bio aktivan i predan poslu do poslednjih dana.

(Kurir.rs/Žena)

