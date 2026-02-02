Slušaj vest

Novi dokumentarni serijal donosi do sada neobjavljene audio snimke Majkla Džeksona u kojima kralj popa bez zadrške govori o svojoj bliskosti sa decom i priznaje koliko mu je takav odnos tokom života stvarao ozbiljne probleme.

Džekson je decenijama bio jedna od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih figura u svetu muzike. Njegova karijera bila je obeležena globalnim uspehom, ali i stalnim sumnjama i optužbama koje su duboko podelile javnost.

Optužbe, humanitarni rad i podeljena ostavština

Tokom života, Majkl Džekson se više puta našao na udaru javnosti zbog, kako su mnogi tvrdili, neprikladnih odnosa sa decom. Suočavao se sa ozbiljnim optužbama za seksualno zlostavljanje, od kojih je većinu uspeo da ospori pred sudom, ali one su trajno uticale na njegov ugled.

Istovremeno, bio je poznat po velikim humanitarnim akcijama, donacijama i pomoći deci i obolelima širom sveta. Upravo ta kontrastna slika - između dobrotvora i optuživanog umetnika, učinila ga je jednom od najsloženijih ličnosti u istoriji popularne kulture.

Uznemirujući audio zapisi

Izvršni producent dokumentarca Tom Anstis navodi da snimci pružaju retki, intimni uvid u psihološki i emotivni svet Majkla Džeksona. Na njima se čuje kako pevač govori: "Deca žele da me dodirnu i zagrle. Zaljube se u moju ličnost. Ponekad mi to stvara ozbiljne probleme."

Jedna izjava posebno je izazvala snažne reakcije javnosti: "Ako bi mi neko sada rekao: "Majkl, više nikad ne smeš da vidiš nijedno dete… ubio bih se."

Reakcije izvora i nova pitanja

Neimenovani izvor koji je imao pristup snimcima opisao ih je kao izuzetno neprijatne i jezive.

"Postoji nešto duboko neobično u opsesiji Majkla Džeksona decom, posebno onom koja nisu njegova. Njegov glas u kontekstu optužbi koje su ga pratile otvara mnoga pitanja o njegovim motivima i mentalnom stanju", tvrdi izvor.

Suđenje koje je pratila cela planeta

Pre 21 godinu, Džekson je bio u centru četvoromesečnog sudskog procesa koji je pratio ceo svet. Tada ga je trinaestogodišnji Gejvin Arvizo optužio da ga je opijao, pokazivao mu pornografski sadržaj i seksualno zlostavljao. Na kraju suđenja, Majkl Džekson je oslobođen svih optužbi.

Dokumentarna serija na Channel 4

Četvorodelna dokumentarna serija, koja će biti emitovana na britanskom Channel 4, najavljuje dublji i smireniji pristup slučaju, udaljen od medijske histerije koja je pratila suđenje. Serijal se bavi širim temama slave, rasnih odnosa i funkcionisanja pravosudnog sistema u Sjedinjenim Američkim Državama. Gledaoci će imati priliku da čuju ekskluzivne audio zapise, kao i svedočenja insajdera iz Džeksonovog okruženja i policije.

Među sagovornicima je i njegov bivši PR agent Vinsent Amen, koji tvrdi da je u određenim trenucima postojalo zataškavanje s ciljem zaštite reputacije pop zvezde.

Igrani film "Michael" uskoro u bioskopima

Pored dokumentarca, u pripremi je i igrani film "Michael", koji prati život Majkla Džeksona. Trejler filma već je oborio rekorde, sakupivši 116.2 miliona pregleda u prva 24 sata. Film režira Antoan Fukua, dok glavnu ulogu tumači Džeksonov nećak Džafar Džekson. Premijera u bioskopima zakazana je za 24. april 2026. godine.

