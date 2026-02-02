Slušaj vest

Glumac Milan Vasić obeležio je svoj 47. rođendan okružen najbližima, a delić porodične atmosfere podelio je i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Na fotografiji koja je raznežila mnoge, vidi se kako Milan u naručju drži sina, dok pored njega sedi supruga Maja, koja ne skida osmeh sa lica.

Opuštena i iskrena atmosfera

Proslava je bila jednostavna, ali ispunjena toplinom i iskrenim osmesima, što je pokazalo da glumcu najviše znači da važne trenutke provede sa voljenima.

Milan Vasić proslavio 47. rođendan sa suprugom Majom i sinom Despotom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Fanovi su u komentarima uputili brojne čestitke i pohvale skladnoj porodici, ističući da Milan Vasić nikada nije delovao ispunjenije i srećnije.

Emotivni trenutak sa suprugom

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je glumac primio vest da će postati otac. Prvi trenutak reakcije opisao je sa puno emocija:

"Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka ‘šta kaže zet’, a Maja joj kaže ‘spustio mi slušalicu’. Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu", napisao je Milan Vasić.

Pogledajte video: Krštenje sina Milana Vasića