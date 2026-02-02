Slušaj vest

Pevač Džastin Biber nastupio je sinoć na dodeli Gremi nagrada u Los Anđelesu, gde je osim muzičkog nastupa, izazvao pravu buru pažnje svojim stajlingom i tetovažom na leđima. Njegov album "SWAG" iz 2025. godine bio je nominovan u četiri kategorije.

Kontroverzna tetovaža izazvala komentare publike

Na sceni je Biber otkrio brojne tetovaže na svom telu, ali najveću pažnju privukla je slika za koju mnogi smatraju da prikazuje lice njegove supruge, Hejli Biber. Dok je izvodio pesmu "YUKON", publika je reagovala na ovu detalj.

Fanovi su u komentarima pisali: "O moj Bože, Biber je istetovirao lik Hejli", "To je najmanje što očekujem od muškarca."

Biberova porodična sreća

Podsećamo, Džastin i Hejli Biber u braku su od 2018. i imaju sina Džeka Bluza. Iako su se pojavile glasine o potencijalnom razvodu, par i dalje deluje stabilno i srećno. Neki su čak spekulisali da tetovaža prikazuje Isusa Hrista zbog Biberove vere, ali dominantna mišljenja su da je u pitanju portret Hejli Biber.

Povratak u prošlost: tetovaža posvećena Selene Gomez

Iako tetovaža na leđima govori o sadašnjoj ljubavi, pevač je u prošlosti imao tetovažu posvećenu bivšoj devojci, Seleni Gomez. Na levom zglobu ruke Biber je tetovirao Selenin lik kao anđela sa dugom tamnom kosom i krilima, inspirisan fotografijama iz magazina Elle iz 2012. godine.

Tetovaža na leđima, koja liči na Hejli Biber iz magazina Elle 2020, mnogima deluje kao "slučajna paralela". U intervjuu za GQ 2016. godine rekao je: "Pokušao sam da zasenčim lice Selene tako da bude manje prepoznatljivo, ali ljudi i dalje znaju o kome je reč."

Crveni tepih i poruke sa scene

Na crvenom tepihu, Džastin i Hejli Biber ostavili su upečatljiv utisak, a par je bio i na afterpati dodele. Voditelj ceremonije, Trevor Noa, pohvalio je pevača:

"Džastin Biber je ponovno sa nama - pogledajte ovo. Ovaj čovek je postigao toliko neverovatnih stvari. Njegov album SWAG nominovan je za četiri Gremija. A što je, mislim, bolje od bilo kojeg Gremija, vratio se kao novopečeni otac. Čestitke oboma!"

Trevor je dodao i duhovitu anegdotu: "Moja lično najdraža stvar koju je Biber uradio u protekloj godini jeste što je rekao kompaniji Apple da premeste dugme za diktiranje na tastaturi. Pravi si heroj, Džastine. Sad im samo još treba reći da naprave novu funkciju pomoću koje telefon, kada nešto pretražuješ, to zaista i pronađe. Molim te, potreban si nam."

