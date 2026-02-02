Slušaj vest

Na dodeli Gremi nagrada odata je počast legendarnom Oziju Ozbornukoji je preminuo pre šest meseci u 76. godini. Porodica slavnog muzičara nije mogla da zaustavi suze.

Nije to bila tek takva počast Oziju Ozbornu. Nastupila je na dodeli Gremi nagrada supergrupa koju su činili Post Malon, Sleš i Daf Makejgan iz benda Guns N' Roses, bubnjar Čed Smit (Red Hot Chili Peppers) i producent Endjru Vat koji su izveli kultni hit grupe Black Sabbath, "War Pigs".

"Predivno je što njegovi vršnjaci večeras pokazuju ljubav i poštovanje prema tatinom radu i to će biti emocionalno iskustvo za nas", rekla je Keli Ozborn, ćerka Ozija Ozborna za Entertainment Weekly pred dodelu Gremi nagrada i dodala: "Uvek imamo mesto za stolom za njega, svaki dan palim sveću za njega... Nosim medaljon koji je ispod moje haljine pa se ne vidi, ali u njemu je njegova slika, a moja beba ga otvara svaki dan, šalje mu poljubac i pozdravlja mog tatu. I svaki put kad vidim na satu 11:11, znam da mi se on obraća".

Keli Ozborn, njena majka Šeron i brat Džeki nisu skrivali emocije tokom dirljivog nastupa. Srdačno su se pozdravile sa Lejdi Gagom, a taj momenat uživo je gledala i druga ćerka Ozija Ozborna koja se izuzetno retka viđa u javnosti.

Misteriozna ćerka Ozija Ozborna

Ćerka Ozija i Šeron Ozborn, Ejmi Ozborn, rođena je 1983. Posvađala se sa porodicom zbog njihove odluke da učestvuju u rijalitiju "The Osbournes", koji se emitovao od 2002. do 2005. godine. Iselila se iz porodične kuće, a u intervjuu za Independent 2008. rekla je da nije "čudna depresivna ćerka koja se boji javnosti i ceo dan provodi zaključana u sobi".

"Jednostavno sam odabrala da ne učestvujem u tome", napomenula je. A tokom gostovanja u radijskoj emisiji 2020. rekla je da je oduvek cenila svoju privatnost. Njena sestra Keli Ozborn je 2021. u podkastu "Armchair Expert" ovako prokomentarisala njihov odnos: "Jednostavno smo potpuno različite. Ona mene ne razume, ja nju ne razumem".

Posvađala se sa porodicom

Porodica Ozborn bila je pionir u rijaliti TV programu, a Ejmi je ostala verna svojoj odluci. Njena majka Šeron je ovu fotografiju prokomentarisala sledećim rečima: "Moja predivna ćerka! Nikada ne bi propustila ovaj neverovatan poklon njenom tati. Hvala što ste objavili ovu fotografiju, s ljubavlju, Šeron".

Ejmi Ozborn, koja je izrasla u vanserijsku lepoticu, uspešno se bavi pevanjem, sama je zaradila šest miliona evra, kako piše freejobalert.co, članica je benda ARO, a karijeru je počela singlom "Raining Gold". Ponekad na svojim nastupima ističe porodično nasleđe. I u intervjuu za The Mirror naglasila je da nije čudna ćerka koja se skriva u sobi.

Ejmi Ozborn Foto: Jutjub

"Želim da budem pevačica i imala sam osećaj da bih ih, da sam ostala sa Ozbornovima i napravila sve to, svoju karijeru svela na tu ulogu", rekla je. Njena majka Šeron poručila je da duboko žali zbog porodične situacije.

"Nije želela da odrasta pred kamerama. Mrzela je tu ideju, bila joj je užasna", otkrila je u emisiji The Talk 2018. i dodala: "I tako je otišla sa 16 godina i svaki dan žalim što je to učinila. Slomilo mi je srce kada se preselila". Ejmi je veoma bliska sa majkom. Pojavila se na sahrani svog oca.

Ejmi je jednom prilikom rekla da nema lakoće u njenom odnosu sa sestrom Keli, ali da su prihvatile jedna drugu. To što se pojavila uz Keli, možda je znak da su popravile odnos.

(Kurir.rs/Žena)

