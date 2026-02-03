Tina je prva Srpkinja koja je dilpomirala glumu u Moskvi: Sada niže uloge i ljubi kolegu koji je opčinjen Srbijom
Kada je 2017. godine završila Filološku gimnaziju u Beogradu, Valentina Tina Stojilković (27) spakovala je kofere i, zahvaljujući kvoti Ruskog doma, otišla put Moskve – bez straha i bez dileme. Ta odluka ispostavila se kao prekretnica njenog života. Danas je upisana u istoriju kao prva Srpkinja koja je diplomirala na prestižnom pozorišnom institutu „Boris Ščukin“ u Moskvi.
Put do diplome nije bio nimalo lak. Na prijemni ispit prijavilo se čak 6.000 kandidata, a mesto je dobilo samo njih 40. Među odabranima našla se i Tina, studentkinja u klasi čuvene Nine Dvoržecke, koja je diplomu stekla 2021. godine, otkriva Russia Beyond.
Od studentskih predstava do velikih ruskih scena
Još tokom studija pokazala je da je rođena za scenu. Tumačila je Patriciju Holman u predstavi „Tri ratna druga“, rađenoj po romanu Eriha Marije Remarka, kao i Lidiju u komediji „Lude pare“ Aleksandra Ostrovskog. Pravi iskorak usledio je kada je debitovala na velikoj sceni čuvenog teatra „Vahtangov“, i to u ulozi Vendi u predstavi „Petar Pan“.
Uloge su se potom nizale: Rejčel u komadu „Gospodin sluga“, angažman u akademskom pozorištu „Gorki“, kao i zapažena uloga u popularnoj seriji „Oflajn“. Prvi dugometražni film, „Mitelmarš“, snimila je 2022. godine, dok se domaćoj publici predstavila u seriji „Sablja“, gde je igrala lik Dunje.
Za sada, u njenoj biografiji stoji čak 17 projekata, na filmu, televiziji i u pozorištu – broj koji jasno govori da je reč o glumici čija karijera ide uzlaznom putanjom.
Zaprosio je u Beogradu
A osim poslovnih uspeha, Tina blista i na privatnom planu. Kako piše magazin OK!, a potvrdio je i glumac Fjodor Fedotov, par bi uskoro mogao da stane pred matičara.
„Tina je apsolutna legenda. Došla je u ogromnu zemlju u potrazi za snom, znajući jedva 50 reči. Sa tim rečnikom upisala je univerzitet. Suočila se s našim običajima, studentskim domovima, sistemom obrazovanja, pa čak i klimom. Sve je to savladala uzdignute glave. Ona je smela i hrabra“, rekao je Fedotov bez zadrške.
Glumac otkriva da ju je zaprosio upravo u Beogradu, gradu koji ona neizmerno voli.
„Za mene je Tina ptica, superheroj. Trudim se da budem dostojan nje. Blagosloven sam što sam je upoznao. Obožava svoju porodicu i roditelje, i po tome smo slični. I ja sam se zaljubio u Beograd, naučio srpski, upoznao njene korene“, iskreno priznaje Fjodor.
Nova sreća posle razvoda
Par se prvi put zajedno pojavio u javnosti na premijeri filma „Levša“, u kojem Fedotov igra jednu od glavnih uloga.
Kako prenosi Woman.ru, glumac je bio u braku sa koleginicom Anastasijom Gribovom, s kojom ima trogodišnju ćerku. Tina mu je, kako kaže, vratila veru u ljubav.
„Sa njom mogu da razgovaram o svemu, čak i o fudbalu. Ja sada navijam za Partizan, a ona za moju voljenu Barselonu. Čak smo išli i u Barselonu na utakmicu – trebalo je da je vidite kako navija! Ona je savršena“, zaključuje zaljubljeni glumac.
