Kada je 2017. godine završila Filološku gimnaziju u Beogradu, Valentina Tina Stojilković (27) spakovala je kofere i, zahvaljujući kvoti Ruskog doma, otišla put Moskve – bez straha i bez dileme. Ta odluka ispostavila se kao prekretnica njenog života. Danas je upisana u istoriju kao prva Srpkinja koja je diplomirala na prestižnom pozorišnom institutu „Boris Ščukin“ u Moskvi.

Put do diplome nije bio nimalo lak. Na prijemni ispit prijavilo se čak 6.000 kandidata, a mesto je dobilo samo njih 40. Među odabranima našla se i Tina, studentkinja u klasi čuvene Nine Dvoržecke, koja je diplomu stekla 2021. godine, otkriva Russia Beyond.

Valentina Tina Stojilković Foto: Sergei Karpukhin / Zuma Press / Profimedia

Od studentskih predstava do velikih ruskih scena

Još tokom studija pokazala je da je rođena za scenu. Tumačila je Patriciju Holman u predstavi „Tri ratna druga“, rađenoj po romanu Eriha Marije Remarka, kao i Lidiju u komediji „Lude pare“ Aleksandra Ostrovskog. Pravi iskorak usledio je kada je debitovala na velikoj sceni čuvenog teatra „Vahtangov“, i to u ulozi Vendi u predstavi „Petar Pan“.

Uloge su se potom nizale: Rejčel u komadu „Gospodin sluga“, angažman u akademskom pozorištu „Gorki“, kao i zapažena uloga u popularnoj seriji „Oflajn“. Prvi dugometražni film, „Mitelmarš“, snimila je 2022. godine, dok se domaćoj publici predstavila u seriji „Sablja“, gde je igrala lik Dunje.

Za sada, u njenoj biografiji stoji čak 17 projekata, na filmu, televiziji i u pozorištu – broj koji jasno govori da je reč o glumici čija karijera ide uzlaznom putanjom.

Zaprosio je u Beogradu

A osim poslovnih uspeha, Tina blista i na privatnom planu. Kako piše magazin OK!, a potvrdio je i glumac Fjodor Fedotov, par bi uskoro mogao da stane pred matičara.

„Tina je apsolutna legenda. Došla je u ogromnu zemlju u potrazi za snom, znajući jedva 50 reči. Sa tim rečnikom upisala je univerzitet. Suočila se s našim običajima, studentskim domovima, sistemom obrazovanja, pa čak i klimom. Sve je to savladala uzdignute glave. Ona je smela i hrabra“, rekao je Fedotov bez zadrške.

Glumac otkriva da ju je zaprosio upravo u Beogradu, gradu koji ona neizmerno voli.

„Za mene je Tina ptica, superheroj. Trudim se da budem dostojan nje. Blagosloven sam što sam je upoznao. Obožava svoju porodicu i roditelje, i po tome smo slični. I ja sam se zaljubio u Beograd, naučio srpski, upoznao njene korene“, iskreno priznaje Fjodor.

Nova sreća posle razvoda

Par se prvi put zajedno pojavio u javnosti na premijeri filma „Levša“, u kojem Fedotov igra jednu od glavnih uloga.

Kako prenosi Woman.ru, glumac je bio u braku sa koleginicom Anastasijom Gribovom, s kojom ima trogodišnju ćerku. Tina mu je, kako kaže, vratila veru u ljubav.

„Sa njom mogu da razgovaram o svemu, čak i o fudbalu. Ja sada navijam za Partizan, a ona za moju voljenu Barselonu. Čak smo išli i u Barselonu na utakmicu – trebalo je da je vidite kako navija! Ona je savršena“, zaključuje zaljubljeni glumac.

