Žena koja proučava govor tela analizirala je interakciju između Džastina Bibera i voditelja Trevora Noe na dodeli nagrada Gremi, koja je na društvenim mrežama opisana kao prilično neprijatna. Trevor Noa vodio je ceremoniju održanu 1. februara, a veče je uglavnom proteklo prema planu.

Neugodan trenutak u publici

U jednom trenutku, obavljajući svoj voditeljski posao, Noa je prošetao dvoranom kako bi porazgovarao sa nekim od slavnih gostiju. Sve je išlo glatko dok nije prišao Džastinu i Hejli Biber, kada je situacija, prema mišljenju nekih gledalaca, postala pomalo napeta.

Noa se obratio Biberu, koji je tokom razgovora zadržao veoma ozbiljan izraz lica. To je podstaklo nagađanja o mogućoj netrpeljivosti između komičara i pevača. Jedan korisnik Tvitera napisao je: "Da li Trevor Noa i Džastin Biber imaju neku svađu ili šta? Ovo je bilo mučno za gledanje."

Noine šale i komplimenti

Noa je u uvodu rekao: "Ovaj čovek je postigao toliko neverovatnih stvari. Njegov album Swag je nominovan, ima četiri nominacije za Gremi. I mislim, bolje od bilo kog Gremija, vratio se kao novopečeni tata. Čestitam vam oboma."

Zatim je nastavio: "Moja lično omiljena stvar koju je Džastin Biber uradio u poslednjih godinu dana jeste to što je rekao Eplu da pomeri dugme za diktiranje na tastaturi. Ti si heroj, Džastine. Sada mi samo treba da im kažeš da naprave novu opciju gde, kada nešto tražiš na telefonu, on to zaista i pronađe. Molim te, Džastine, trebamo te."

Analiza govora tela

Žena koja analizira govor tela, Džudi Džejms, za Dejli mejl je prokomentarisala interakciju i otkrila da li se ispod površine krije nešto više.

"Ovde nema znakova stvarne ili lične svađe između Džastina i Trevora Noe, iako Džastinov govor tela dok mu se Noa približava ukazuje na nekoga ko je spreman da se malo poigra, ali istovremeno jasno stavlja do znanja da ima granice kada je u pitanju ismevanje", rekla je ona.

"Njegov početni izraz lica pokazuje dobronameran oprez, ali uz grimasu koja sugeriše te granice. Obrve su mu podignute i nagnute u upitnom položaju, dok su obrazi zaobljeni i blago naduveni kako bi nagovestili humor. Usne su mu čvrsto stisnute, što pokazuje da neće glasno smejati niti podsticati šale", dodala je Džejms.

Odbrambeni stav

Džudi Džejms je takođe primetila da se Biberovo držanje blago promenilo dok mu je Noa upućivao komplimente. Navela je da mu je izraz lica postao ozbiljan, što sugeriše da je bio „oprezan zbog poente koja bi mogla da usledi nakon pohvale. Iako Noa zapravo nije izrekao uvredu, Džejms tvrdi da je do trenutka šale o Eplu, uprkos smehu njegove supruge Hejli, Džastin prekrstio ruke u odbrambenom stavu, što sugeriše da mu je do tada već bilo dosta.

